أنصار الله تعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل واستهداف قطع بحرية أمريكية في البحر الأحمر

صرّح متحدث حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى مواقع مدنية وعسكرية في إسرائيل، والثانية قطعا حربية أمريكية في البحر الأحمر، إذ ذكر العميد سريع في بيان مصوَّر أن العملية الأولى نفذت بالصواريخ الباليستية، والثانية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية" العملية الأولى طالت مطار بن غوريون، فيما طالت العملية الثانية هدفًا عسكريًا جنوبي مدينة يافا، مستخدمةً صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي.

كما أكَّد استهداف عدد من القطع البحرية "المعادية" في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.

كذلك كشف المتحدث العسكري عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيّرات، مشيرا إلى أن محاولات التصدي الأخيرة أحبطت تقدم القوات البحرية "المعادية" نحو جنوب البحر الأحمر، كما منعت أي توسع للهجمات على اليمن عبر الغارات أو القصف البحري.

في حين اختتم سريع تصريحه بالتحذير: "ما حدث في الأيام الماضية ليس سوى بداية لتوسع تدريجي للعمليات العسكرية في الفترة المقبلة"، مؤكدا استمرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم ودعمًا لمقاومته".