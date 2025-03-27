حركة "أنصار الله" اليمنبة تعلن استشهاد 16 من عناصرها بينهم قيادات خلال الغارات الامريكية الغادرة يوم امس

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استشهاد 16 من عناصرها - بينهم 15 ضابطاً - في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية الغادرة يوم امس .

وشيعت "أنصار الله" جثامين الشهداء في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 رُتبة رائد، ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.