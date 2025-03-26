اليمن

السيد الحوثي:سنواصل إسناد الشعب الفلسطيني بالرغم من العدوان الأمريكي


قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن "المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا على أن اليمن مستمر في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي.

وقال السيد الحوثي في كلمة له اليوم الأربعاء ضمن فعالية "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي: "السلام على الشعب الفلسطيني ومرابطيه في المسجد الأقصى، ومجاهديه الأعزاء في غزة والضفة وتحية الإعزاز والإكبار للشهداء على طريق القدس من فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران"، وتابع: "نستذكر القائدين التاريخين شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله والشهيد القائد الكبير شهيد الأقصى وفلسطين إسماعيل هنية".

وأضاف السيد الحوثي: "نستذكر في منبر القدس القائد الكبير والعزيز الرئيس الإيراني السابق الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، السيد رئيسي كان نموذجا بين الرؤساء في إخلاصه واهتمامه بقضية فلسطين كما كان معبرا عن موقف إيران ومجسدا له عمليا".

وأكد أن "الحديث عن القضية الفلسطينية يأتي في إطار التبيين لضرورة الموقف الصحيح الذي يرقى إلى مستوى المسؤولية"، مضيفا: "المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية."

وبين السيد الحوثي أن: "تهجير الشعب الفلسطيني واضح في ممارسات العدو الإسرائيلي من خلال الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتعطيش وهو واضح من خلال الاعتداءات على الضفة الغربية المحتلة"، مشددا على أنه "لا بد للدول العربية من التحرك الجاد واتخاذ موقف شجاع وتاريخي لمنع تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع."

وأكد أن " اليمن رسميا وشعبيا اتخذ موقفه المساند للشعب الفلسطيني في إطار انتمائه الإيماني الأصيل"، وتابع: "بلدنا تحرك بشكل شامل لنصرة الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وساهم في الإسناد مع جبهات المحور ونحن مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي"، وشدد على أن "أعظم الجهاد في سبيل الله هو ضد الطغيان الإسرائيلي والأمريكي الذي بلغ أسوأ مستوى من الظلم والإجرام والجبروت".

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