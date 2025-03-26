اليمن

غارات أمريكية تستهدف مناطق عدة في شمال اليمن


أفادت التقارير من اليمن، اليوم الأربعاء، بتعرض عدة مناطق في محافظتي صعدة وعمران شمال البلاد لغارات جوية، حيث ذكرت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثية، إن "17 غارة شنها العدوان الأمريكي على محافظة صعدة خلال الليلة الماضية". وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية سفيان في محافظة عمران شمال اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت فجر اليوم الأربعاء، استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة وكذلك حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، حيث ذكر العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة  "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان التي ينطلق منها العدوان على اليمن".

وأضاف سريع أن الجماعة استهدفت كذلك في وقت سابق بالطائرات المسيرة "أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

كما أشار المتحدث إلى أن الجماعة ستواصل عملياتها حتى يتوقف العدوان على غزة، وكذلك الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة "التصعيد بالتصعيد".

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أطلقت يوم السبت 15 مارس عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بأمر من ترامب، وبدأ الطيران الأمريكي بتوجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي اليمنية.

فيما أكد ترامب أن "أي طلقة من جانب الحوثيين سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة إيران وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة!".

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر، بعد أن علقوا عملياتهم في استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غارات أمريكية تستهدف مناطق عدة في شمال اليمن
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار “بن غوريون” وحاملة الطائرات “ترومان”
غارات أمريكية غادرة على مدينة صعدة اليمنية
السيد الحوثي: مستعدون للتدخل إلى جانب إخوتنا في حزب الله في أي ظرف يطلب منا ذلك
العدوان الأمريكي يشن غارة على مديرية سحار وغارة على مديرية ساقين باليمن
وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: العدوان الأمريكي يجدد استهداف محيط مدينة #صعدة شمال #اليمن بغارتين
غارات اميركية جديدة تستهدف صعدة اليمنية
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
اليمن: إستهداف موقعًا عسكريًا جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
تقرير إسرائيلي يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين، "مصر لن تحارب اليمنيين"
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك