غارات أمريكية تستهدف مناطق عدة في شمال اليمن

أفادت التقارير من اليمن، اليوم الأربعاء، بتعرض عدة مناطق في محافظتي صعدة وعمران شمال البلاد لغارات جوية، حيث ذكرت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثية، إن "17 غارة شنها العدوان الأمريكي على محافظة صعدة خلال الليلة الماضية". وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية سفيان في محافظة عمران شمال اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أعلنت فجر اليوم الأربعاء، استهداف تل أبيب بطائرات مسيرة وكذلك حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، حيث ذكر العميد يحيى سريع الناطق العسكري باسم الجماعة "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان التي ينطلق منها العدوان على اليمن".

وأضاف سريع أن الجماعة استهدفت كذلك في وقت سابق بالطائرات المسيرة "أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة تل أبيب، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

كما أشار المتحدث إلى أن الجماعة ستواصل عملياتها حتى يتوقف العدوان على غزة، وكذلك الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة "التصعيد بالتصعيد".

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أطلقت يوم السبت 15 مارس عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بأمر من ترامب، وبدأ الطيران الأمريكي بتوجيه ضربات إلى مواقع على الأراضي اليمنية.

فيما أكد ترامب أن "أي طلقة من جانب الحوثيين سينظر إليها من الآن فصاعدا على أنها تطلق من أسلحة إيران وبقيادتها، وستتم محاسبة إيران وهي ستواجه العواقب وستكون تلك العواقب وخيمة!".

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر، بعد أن علقوا عملياتهم في استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.