اليمن

السيد الحوثي: مستعدون للتدخل إلى جانب إخوتنا في حزب الله في أي ظرف يطلب منا ذلك


أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن اليمن لن يتفرج على الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وأضاف: “نقول لإخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني، لستم وحدكم ونحن إلى جانبكم في أي عدوان”، حيث أعلن السيد الحوثي أنه “في أي ظرف يتطلب منا التدخل إلى جانب إخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني، فنحن مستعدون لذلك”.

كما ذكر السيد الحوثي في محاضرته الرمضانية: “تابعنا الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، وهي اعتداءات غير مبررة”، وأكد على الموقف الثابت المبدئي “لإسناد إخوتنا في حزب الله والشعب اللبناني في أي تطورات كبيرة أو تصعيد صهيوني شامل”.

موقف السيد الحوثي جاء على هامش محاضرته الرمضانية الـ21، حيث تطرّق إلى مستجدات الأوضاع في لبنان، والاعتداءات الأخيرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني بشن غارات إجرامية أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين.

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السيد الحوثي: مستعدون للتدخل إلى جانب إخوتنا في حزب الله في أي ظرف يطلب منا ذلك
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