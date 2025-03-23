الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الأحد، استهداف مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر، إذ جاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وعملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي وذلك بعدما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".

كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل وفي أكثر من 20 مدينة وبلدة بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة الغربية. فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار.

فيما ذكر موقع "واينت" إن رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" اضطرت إلى تغيير مسارها بدلا من مواصلة الهبوط في مطار بن غوريون. كما نجمة داوود الحمراء إنه لم ترد أي تقارير عن سقوط أو إصابات.

وكان جيش العدو قد أعلن يوم الجمعة الماضي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية حينها، مسؤوليتها، مشيرة إلى أنها استهدفت مطار بن غوريون، بصاروخ من طراز "فلسطين 2 الباليستي فائق السرعة".