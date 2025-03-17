السيد الحوثي: هدف العدوان الاميركي على اليمن هو وقف إسنادنا للشعب الفلسطيني وسنواجه التصعيد بالتصعيد

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان “العدوان الأميركي هو عدوان غاشم ظالم في إطار الطغيان الأميركي والعربدة الأميركية تجاه أمتنا”. ولفت الى ان “العدوان الأميركي جاء بعد أن أعلن بلدنا موقفا واضحا في الإسناد للشعب الفلسطيني تجاه ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تجويع لأهل غزة”، واشار الى ان “هدف العدوان هو وقف إسنادنا للشعب الفلسطيني أمام تجويع الاحتلال له”.

كما ذكر السيد الحوثي في كلمة متلفزة له مساء يوم الأحد حول تطورات العدوان على اليمن “15 يوما والعدو الإسرائيلي يغلق المعابر في قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات والبضائع وهذا يعني زيادة معاناة الشعب الفلسطيني”، واضاف ان “من يتابع ما يجري في غزّة يلحظ حجم المعاناة الكبيرة والمأساة الكبيرة”، واشار الى ان “هناك مسؤولية على أمتنا قبل غيرها على كلّ شعوبنا وبلدان أمتنا للتحرك الجاد لمنع جريمة التجويع في غزة”.

فيما رأى السيد الحوثي انه “حينما تفرط الأمة في مسؤوليات كبيرة وعظيمة ومقدسة ومهمة وضرورية فإنها تفتح الأبواب للشر على نفسها”، وأضاف انه “على الجميع أن يدرك الخطأ والخطر الكبير عندما يصل واقع الناس إلى أن تكون خشيتهم من أميركا أكثر من خوفهم من العقوبة الإلهية”.

واكد السيد الحوثي ان “العدوان الأميركي لن ينجح أبدا في تقويض قدراتنا العسكرية”، وتابع “لا يمكننا أن نتفرج تجاه ما يجري مع الشعب الفلسطيني وشعبنا مستمر في إسناده ولن نفرط بالتزاماتنا”، وقال “هناك مسؤولية على أمتنا تجاه أهل غزة وليس هناك أي موقف يمنع حجب المساعدات عنهم”، ولفت الى ان “الحل الوحيد هو إدخال المساعدات إلى غزة وإنهاء تجويع وتعطيش سكان القطاع”، واوضح “عملياتنا لإسناد غزة تستهدف فقط حظر الملاحة الإسرائيلية”.

كما اكد السيد الحوثي ان “العدوان الجديد سيسهم بتطوير قدرات اليمن العسكرية أكثر فأكثر وسنواجه التصعيد بالتصعيد”، قال إن “قواتنا المسلحة باشرت الرد على العدوان الأميركي وهذا خيارنا وقرارنا وتوجهنا طالما استمر العدوان الأميركي على بلدنا”، ولفت الى ان “حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا وقرار حظر الملاحة سيشمل الأميركي طالما استمر في عدوانه”، وشدد على ان “الأميركي والإسرائيلي هما مصدر الشر والخطر على مستوى المنطقة بكلها وعلى مستوى العالم”، واضاف “شعبنا العزيز سيتحرك تحركا شاملا على مستوى التعبئة العامة وفي كل المجالات”.

وقال السيد الحوثي “نحن لسنا في موقف عبثي نفتعل المشاكل لأنفسنا نحن في موقف إيماني أخلاقي إنساني جهادي في سبيل الله تعالى”، ولفت الى ان “أميركا تريد إخضاع المنطقة كلها للعدو الإسرائيلي”، واشار الى ان “العدو الإسرائيلي يستمرّ في الاعتداءات بالقتل لأبناء الشعب اللبناني والانتهاكات المتنوعة”، واضاف ان “العدو الإسرائيلي شن قبل أيام 40 غارة في ليلة واحدة بسورية ويدمر ويقتل ويحتل ويتوسع”، واضاف ان “تأكيد الجماعات المسلحة في سورية على أنها لن تعادي إسرائيل ولن تتحرك ضدّه لم يوقف الاعتداءات”، ولفت الى ان “الجماعات المسلحة في سورية قد تقبل التطبيع وهذا الخيار لم ينفع السلطة الفلسطينية في الضفّة الغربية”، وأكد ان “أميركا تشجع على استمرار القتل اليومي في غزّة وعلى قتل الصحفيين والمواطنين والعاملين في المجال الإنساني”.

في حين شدد السيد الحوثي على ان “مخاطر الخنوع كبيرة جدًا والأخطار التي تستهدف أمتنا لا بد فيها من التحرك الجاد بالاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه”، وأكد ان “السكوت والاستسلام لشعوب بأكملها وبلدان بأكملها هو خيار انتحاري للأمة يُسبب عليها سخط الله وتمكين الأعداء”، واضاف “قرارنا هو من إيماننا ومن كرامتنا الإنسانية في الثبات على الموقف والتصدي للعدوان والطغيان بتحرك واسع وشامل”، وقال “أتوجه إلى شعبنا العزيز أن يخرج يوم الغد في ذكرى غزوة بدر الكبرى خروجًا مليونيا في صنعاء وبقية المحافظات، ومن المهم أن يكون الخروج الشعبي واسعا جدا يعبر عن الانتماء العظيم لذكرى غزوة بدر لأن موقفنا هو امتداد لذلك الموقف”، وتابع “آمل أن يكون الخروج يوم الغد كبيرًا وعظيما معبرا عن إيمانكم ووفائكم وعزتكم الإيمانية وصمودكم وثباتكم العظيم”.