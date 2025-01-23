اليمن

"سيفشل كما فشلوا في البحر".. أنصار الله" تعلق على وضعها من قبل واشنطن بقائمة الإرهاب


أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) نصر الدين عامر، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)،  إن إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب "سيفشل كما فشلت في البحر".

وقال عامر في تغريدة على موقع "إكس": "لو صنفتنا أمريكا في قائمة أصدقائها لكان هذا أخطر علينا، وأكثر استفزازا من أن تصنفنا في قوائم إرهابها، أخطر في الدنيا والآخرة، في الآخرة النار والعذاب، في الدنيا أن تكون صديق أمريكا وهي أكثر دول العالم إجراما فهذا يسود وجهك عند الناس ويخزيك ويجعلك أيضا أنت وكيان العدو الصهيوني في مقلب واحد، وأن تكون صديقا لأمريكا يعني أيضا أنها ستحلبك كما تفعل بالسعودية مثلا".

وأضاف: "أما نحن كأنصار الله فلا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر أمريكا، وليس لدي أنا شخصيا إلا حسابي هذا في إكس ممكن يغلقوه أو "يشيلوا" العلامة الزرقاء عنه".

وأردف: "طبعا أن يستهدف الشعب اليمني تحت عنوان تصنيف أنصار الله في قوائم الإرهاب الأمريكية بسبب وقوف شعبنا مع غزة ومن باب العقاب له فهذا شرف كبير جدا وجزء من جهاده، ومن الناحية العملية حدث هذا التصنيف سابقا ولم يكن له أي أثر واضح ممكن أن يدفع بالشعب اليمني إلى الاستسلام، ثم تم إلغاء التصنيف وأيضا لم يكن هناك أي أثر واضح، ولهذا الآن سيفشل كما فشل الأمريكي في البحر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) كمنظمة إرهابية، بحسب نص الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض.

وأشار المرسوم إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدا لأمن الأمريكيين والاستقرار في المنطقة.

وكان ترامب قد أدرج الحوثيين في هذه القائمة في بداية ولايته الأولى، لكن إدارة الرئيس التالي جو بايدن حذفتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة للتخفيف من التوترات مع إيران.

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