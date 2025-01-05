اليمن

بصاروخ بالستي.. حركة أنصار الله تستهدف محطة كهرباء جنوبي حيفا في اسرائيل


أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، أن حركة أنصار الله "الحوثيون" نفّذت عمليةً عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" جنوبي منطقة حيفا في اسرائيل، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتيّ نوع "فلسطين2".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في الأراضي المحتلة من بينها منطقة تل أبيب الكبرى، فيما سُمع دوي انفجارات متتالية وسط اسرائيل."

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إنه نجح باعتراض "صاروخ واحد أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء"، وهو يحلّق في محيط مدينة الخضيرة المحتلة جنوب حيفا، بالتزامن مع دوي انفجارات واسعة بالمنطقة.

على إثره، قالت قناة "المسيرة" اليمنية، إن التحالف الأميركي البريطاني شن 3 غارات شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول 2023، أعلنت القوات اليمنية التابعة للحوثيين شنها عمليات إسناد تنوعت بين استهداف مواقع داخل اسرائيل، وسفن متجهة لموانئه.

ورداً على إسنادها لغزة، يشن تحالف دولي بقيادة أمريكا عدواناً متواصلاً على اليمن، راح ضحيته عشرات الشهداء المدنيين، وخلّف أضراراً بالبنية التحتية.

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