حركة انصار الله البطلة المجاهدة تستهدف محطة كهربائية وهدفاً عسكرياً في تل ابيب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، عن استهداف محطة كهربائية وهدف عسكري في تل ابيب.

وقال المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع في بيان، إن "القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ محطةَ الكهرباءِ التابعةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وأضاف أن "سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ أيضاً عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وقدْ حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ".