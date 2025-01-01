اليمن

صاروخ حوثي يُسقط طائرة أمريكية في مأرب


 

صرّح الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة أمريكية من طراز "أم كيو 9 "بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب، حيث ذكر العميد يحيى سريع في بيان نشرته القناة الروسية، "تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأفاد بأن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، محلي الصنع"، مبينا أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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