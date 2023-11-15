اليمن

السيد القائد. علم الجهاد والتضحية عبد الملك الحوثي حفظه الله أثلج صدور المؤمنين...


هشام عبد القادر ||

 

اليوم مظلومية فلسطين ظهرت على مستوى العالم...حيث تواجه حرب عدوانية ظالمة ..فقد فاقت كل مظلوميات العالم اليوم وصارت حديث الساعة..  

بعد عملية طوفان الأقصى ..تمرد العدوا الصهيوني على العالم كله.. ولم يعير له أي إهتمام وقام بحرب الإبادة للأطفال والنساء والمدنيين في المستشفيات ..ودمر غزة جعلها تحت الركام...

وتفاعلت الدول العربية والإسلامية بقمة في الرياض بتاريخ 11/11/2023لم يكون لها أي تأثير ولا فعالية ولم تحرك ساكن...كإنهم لم يعقدوا قمة وليتهم لم يعقدوا قمة عاجلة...فقد بينت مدى ضعفهم أمام العالم...

لم يترجموا الأقوال إلى أفعال.. ولم يكن للبيان الختامي أي فعالية وتنفيذ بوقف العدوان على غزة....

وصحيح أقوى خطاب هو خطاب الرئيس الإيراني وإيران تقدم الكثير لفلسطين.. لم نعيب إلا الدول المتصهينة ..التي لم تقوم بواجبها الإنساني..

ما نريد قوله اليمن وقيادته الثورية لم تدخل القمة العربية والإسلامية بالخطابات بل دخلت بقمة العمل والتنفيذ ورجحت على القمة العربية والإسلامية ونفذت ما يثلج الصدور...

وفي هذه المرحلة تبين للعالم العربي والإسلامي إن في اليمن قائد مؤمن جعل القضية الأساسية فلسطين رغم ظروف اليمن التي تمر بها من حصار بري وبحري وجوي.. ولكن ما يصح إلا الصحيح...

لا يوجد ما تخسره اليمن اليوم...

فالواجب الشرعي والإنساني ..يتحتم على الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية أن تكون اليمن رأس الحربة في مواجهة الكيان الصهيوني وكل طواغيت العالم..

 

يرونه بعيدا ونراه قريبا..

 

والحمد لله رب العالمين

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