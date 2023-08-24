اليمن

سر إنتصار اليمن الصبر والصمود...


سر إنتصار اليمن الصبر والصمود...

هشام عبد القادر ||

 

اليمنين لهم ميزة امتازوا بها في نص القرآن الكريم ..القوة والبأس الشديد.. هذا النصر الذي شهدته اليمن بسبب القوة في التحمل والصبر ..وعزيمة وإصرار لديهم...ستجد الشعب موحد بهذه الصفة الصبر والصمود والقوة والبأس وتحمل مصاعب الحياة...

ولديهم تفائل كل حين بكل خير مهما اشتدت عليهم المصائب..

وايضا من عيوبهم بنص القرآن الكريم ..ممزقين لم يتوحدوا وتباعدت اسفارهم...وهذا ايضا حاصل نراه اليوم ..لا نستطيع السفر إلى اقرب المدن إلينا.. بخط التماس بين الشمال والجنوب...

هذا الصفة تضرب عليهم صفة الحكمة.. والإيمان...

الإيمان نعم هم الأنصار ..ولكن الحكمة نريد نعمل بحث عن حكمتهم بنتيجة واقعية في هذه الحرب المدمرة على اليمن...إن كانوا آهل حكمة عليهم الإلتفاف حول قيادة واحدة وهذه القيادة التي تستحق الإرتباط بها هي قيادة صمدت وتحدت ودافعت عن اليمن.. ولا زالت تدافع من الصفر...

ورفضت الغزاة والمحتلين...وهي الشخصية القيادية الشبابية التي هي اول منطلق الثورة في اليمن ثورة الشباب فمنهم الشاب الصالح المجاهد السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي...وهناك شباب مؤمنين ومن مختلف الطوائف والأحزاب ..فكل التضحيات اكثرهم لشباب اليمن...

فعندما ندرس التاريخ اليمني كل من مسكوا الحكم ..سوى بالتاريخ القديم او الحديث لهم تاريخ قوي.. خاصة من يعرفوا إن اليمن هي مدينة سام.. إبن نوح...ولهذا السيد سام إبن نوح رسالة ..مفادها ...الحكمة والإيمان والقوة ..لتكون رآية حق في آخر الزمان ..كما كانت هي عليه نصرة الحق المتمثل  بسيد الوجود محمد صلواة الله عليه وآله.. والآن من الواجب نصرة ولده الطيبين.. الممهدين لدولة آخر الزمان ايضا تشرق الأرض كلها بنور الحق والعدالة..

فالمتاحف اليمنية توضح مدى قوة التاريخ القديم واصالته.. فعلينا ايضا نحن هذا الجيل أن نقدم للأجيال القادمة تاريخ اعظم.. سوى في المخطوطات العلمية او الاثرية او التاريخ الحافل بالجهاد بالدفاع عن الحق وآهله.. وحتى في شأن العملة اليمنية لابد أن تتوحد وتكون هي الاقوى بالعالم...ولو تكون عملة من الذهب.. كما كان في العصرالحميري.. القديم.. 

 

والحمد لله رب العالمين

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