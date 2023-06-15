مآئة عام واليمن في حصار ...

هشام عبد القادر ||

الذي يقول أن اليمن مظلومة من تسع سنوات فقد اخطأ الحساب بل من مآئة عام وهي محاصرة واسيرة مملكة الإعدامات و مملكة الرمال ومملكة يد بريطانيا وامريكا .. نعم الحساب الصحيح لحصار اليمن الصحيح من قبل مآئة عام منذ تولي بني سعود الحكم في الحجاز قاموا بقتل 3000حاج يمني في تنومة ..وايضا اخذوا واحتلوا نجران وجيزان وعسير ..وعدة مناطق يمنية واحكموا الحصار على اليمن لم يتيحوا لليمن النهوض اقتصاديا ..ومزقوا اليمن شمال وجنوب...والدليل على صحة كلامي لما قامت الوحدة اليمنية جن جنونهم وقاموا بتمزيقها وتأمروا على الرئيس الحمدي من خيرة من حكموا اليمن ..وفي اعوامنا هذه الأخيرة التسع ماهي إلا ابواب الفرج لأنها ثورة ضد حكم قرن الشيطان وثورة كسرت قرن الشيطان هذا هو التحليل الصائب...

ومن يقرأ التاريخ اليمني لمائة عام سيجد أن بني سعود منذ تأسيس مملكتهم وهم ضد اليمن وكل خطواتهم قائمة على حصار اليمن وتمزيق اليمن لذالك اليمن في حصار وتجويع ممنهج ..وايضا ساعدهم على ذالك هو عدم وحدة اليمنين لم يكون هناك الوعي الكافي لمعاني الوحدة اليمنية والدليل ايضا ما نشاهده اليوم القليل وقف مع اليمن والكثير ارتموا لآحضان مملكة بني سعود...

فنرجوا تصحيح التاريخ والحساب لدى كل اليمنين أن الحرب ضدهم من مآئة عام وهذه الاعوام الاخيرة التي نحن فيها هي باب الفرج لإنها كشفت الحقائق امام العالم من العدوا لليمن.. اصل العرب ...

ومن منبر ملتقى كتاب العرب والأحرار اناشد كل الكتاب والكاتبات تثقيف العقول اكثر وايصال صوت اليمن للعالم ..وايضا الحرص على بث روح الوحدة اليمنية ..وتأصيلها في النفوس بالاخوة والمحبة.. وحان الوقت للنصر والفرج لليمن والعزة والكرامة وتعيش اليمن حرة ويعيش ابناء اليمن كرماء يأكلوا من ثمار ارضهم الطيبة ويحصلوا على ناتج ثرواتها الطيبة ..وتنال اليمن السيادة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى اقصى الجنوب فهي جزيرة العرب حدودها الركن اليماني ويحدها البحر العربي والبحر الأحمر ..

لذالك جاء النصر وجاء الفتح المبين..

والحمد لله رب العالمين

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