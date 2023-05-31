اليمن

بعهد الرئيس المشاط.. امتلكت اليمن أقوى جيش يمني كسر كل الطواغيت..واقوى جبهة إعلامية


هشام عبد القادر ||

 

لو نتحدث عن العمليات التي ابهرت العدوا واسرت الصديق لما وفينا لا بكتاب ولا مجلد ..فقد كسرت الاعداء بكل الجبهات والميادين منها عملية نصر من الله التي تم السيطرة على عدة الوية ..واغتنمت عدة اسلحة في المعسكرات والألوية.. ولو نتحدث عن العروضات العسكرية المرتبة باحدث التكتيكات العسكرية التي لا توجد باي دولة عربية ..منها فقط نذكر العرض العسكري وعد الآخرة.  التي ايضا ابهرت العدوا واسرت الصديق..

ومنجزات عديدة بعهد الرئيس المشاط.. حافظ على وحدة اليمن من الغزوا والاطماع السعودية والامريكية والبريطانية والصهيونية.. وحافظ على الأمن والأمان في المناطق الشمالية.. ويريد أن يحافظ على الجنوب إلا أن ادوات العدوان باعوا الجنوب بثمن بخس والآن الجنوب ممزق مشتت مفرق مسلم نفسه لعدة قيادات تابعة للعدوا الخارجي وايضا العدوا الخارجي السعودي والإماراتي باسط نفوذه بكل الجنوب.. فعندما نرى هجوم على الرئيس المشاط إنما هي مؤامرة عندما وجدوا تماسك المناطق الشمالية وقوة عسكرية وتصنيع اسلحة متطورة وطيران مسير ..وتماسك بكل الجبهات الميدانية والإعلامية اضطر العدوا لهذه الهجمات ..وهذه الهجمات الإعلامية لن تضر القيادة السياسة ولا الثورية ولا الشعب.. فاقلام الجهاد ستريهم معاني تماسك الجبهة الداخلية...حيث أن القوة الإعلامية لدى القيادة السياسية اعظم جبهة عرفتها الاوطان العربية والإسلامية حيث لديهم. كتاب وكاتبات وإعلامين وإعلاميات ومواقع في كل بلدان العالم ...ستتحرك لتريهم ما معنى تماسك الجبهة الإعلامية اليمنية وكم تمتلك من مواقع ..في كل بلدان العالم..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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