الصرخة تنبيه وتحصين الأمة من عدوها

هشام عبد القادر||

الصرخة شعار الحرية ايقضت الشعب اليمني وأوحت للشعوب اليقضة تنبيه وتحصينها من عدوها.. خلقت مجتمع مقاوم وكسرت حاجز الصمت والخوف. حيث كان الإنسان حينها لا يجرء أن يتحرك تحرك فردي.. وكانت غريبة حينها.. وحيدة ومظلومة ..وعندما انتصر الشعار ورجالها.. الأحرار عمت الوطن وعمت ارجى الدنيا وعرف العالم معانيها إنها فصلت بين معكسرين وانحازت لمعكسر الحق ..وأما الباطل كان زهوقا.. انتصرت المقاومة الإسلامية وارتفع علم المقاومة اليمنية التي بوصلتها تحرير فلسطين وكل المقدسات.. فالمعتدي على هذا المشروع خسر خسائر مادية وروحية بينما المنتصر هو رفع شعار العزة والنصر للإسلام.. وكان نصيب العزة والشهادة للمجاهدين المؤمنين برسم خط مقاومة ابدية ..جهادية إسلامية. خاتمتها العزة والكرامة. والنصر. هذا هو معاني الشعار والصرخة...تأسيس خط مقاومة جهادية.. ترفض الظلم والاستكبار.

والحمد لله رب العالمين

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