خمس نقاط اضمن فيها لليمن تكون أفضل دولة عربية وإسلامية..

هشام عبد القادر ||

1-- تحقيق وحدة يمنية خالصة كإن الشعب كافة مولود من اللحظة ينسى الماضي والجراح .ويفكر فقط أن اليمن يحتوي الجميع كافة بدون تميز.

2-- يكون الجميع تحت ظل قيادة واحدة يكون مسؤول عن جميع الشعب بكافة حقوقه..لا يفرط بأي فئة او طبقة او طائفة ينظر بعين واحدة للجميع..

3- توحيد المنهج الفكري وتقديمه على الجميع والمنهج هو الحفاظ على وحدة اليمن ..

4-- تسخير كل الافكار لدى عمالقة الفكر والمبدعين والموهوبين لنقطة واحدة كيف نبني ونحمي اليمن..

ونستخرج ثرواته ونطرد المحتلين وتقسم الثروة بنظر القائد المؤتمن على جميع طبقات الشعب.

5-بناء جيش وطني شعبي قوي يحمي فقط الوحدة اليمنية وثرواته ويحمي الشعب ويكون فقط تحت أمر القائد لصون اليمن ووحدتها وثرواتها.. والحفاظ على اليمن ويكون اليمن حزب واحد الحفاظ على وحدة اليمن..

وصون وحماية المقدسات.. والشعوب المظلومة..

هذا والله المستعان ..

عبادتنا وارتباطنا بالله الصدق والإخلاص والتقوى اساس القبول..

والحمد لله رب العالمين

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