اليمن والسعودية والعودة الى المربع الأول..!

د.إسماعيل النجار ||

· إشتعال الحرب مجدداً بين اليمن والسعودية سيعيد جميع ألأطراف العربية ومعهم إيران إلى المربع الأول،

مَن لهُ مصلحه في تأجيج الوضع المحموم أصلاً في اليَمَن سوى أميركا وإسرائيل اللذآن يضغطآن على المملكة من أجل عرقلة المفاوضات مع حكومة صنعاء ومن أجل أن يكون ممثل الجنوب اليمني في القمة العربية المُعتَرَف بهِ هو "المليحي" رجل الموساد الأول في بلاد الضاد، الذي هاجم إيران بشكلٍ صلِف ووقِح عن منصة رسمية عربيه ومَن الذي سَمَحَ له بذلك؟ ومَن أعطاه الضوء الأخضر لو لَم يَكُن الأميركي هوَ مَن يقف خلف ما قالهُ إتجاه إيران، وخصوصاً بعد المصالحة الجاريه بين الرياض وطهران أمر ما كانَ يجب أن يحصل من قمك تترأسها المملكة!

إنما الذي حصل كانَ بهدف دق إسفين جديد بين البلدين لتحقيق مآرِب واشنطن وتل أبيب،

الإنصياع السعودي بتنفيذ الشروط الأميركية في القمة ومنها تمثيل المليحي لليمن هو عدم اعتراف بحكومة صنعاء أنها تمثل الشرعيه اليمنيه وعليه تكون الرياض قد زرعت لغماً أميركياً في طريق المفاوضات مع حركة أنصار الله يصعُب تفكيكهُ بسهوله،

والأمر الآخر المُستَغرَب هوَ قبول إستضافة زيلينسكي في القمة كضيف شرف بناءً على طلب أميركي صهيوني وأوروپي والذي عَبِرَ عن تحدي واضح لروسيا العُظمى! أيضاً في الوقت الذي فتحت فيه الرياض نافذة على موسكو! وكل هذا في الوقت الذي تحرص فيه السعودية على إنجاح قمتها ولم الشمل العربي وتوحيد الكلمة،

قِمَّة فاشلة بكل تفاصيلها وتبايناتها، جَرَّاء خضوعها للإملاءآت الأميركية، وبالتعبير عن الرغبة بعمل شيء وفعل نقيضهُ،

قِمَّة عربية لَم تَتَجرَّء أن تواجه إنحراف سلوكيات بعض الدويلات العربية كقطر والإمارات الذين يسيرون في طريقٍ خطير يؤدي إلى تدمير بعض الدوَل العربية وليسَ آخرها السودان،

لذلك نحنُ نسأَل كيف سيكون رَد صنعاء على الرياض في حال لحست حبر تواقيعها معها؟ وهل تتحمل المملكة حرب جديدة لسنوات أخرىَ بعد؟

نحنُ كشعوب عربية ممزقه ولسنا كشعب عربي واحد يتأكد لنا كل يوم بعد يوم أن ذيل الكلب أعوج وسيبقى كذلك حتى لو بقيَ في القالب أربعين عام.

بيروت في...

23/5/2023

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