اليمن

عيد الوحدة افضل الأعياد اليمنية..


هشام عبد القادر ||

 

اليمن لن تتطور وتكون قوية كريمة عزيزة شامخة إلا أذا توحدت جميع أركانها.. اليمن تمتلك افضل المواقع الجغرافية بالعالم.. اليمن قلب الارض وموطن الحضارات والتاريخ العريق للإنسانية .اليمن المهد الأول للرسالات السماوية ..والخاتمة له.. اليمن لها امتداد من الركن اليماني إلى كل الوجود ....اليمن هي المدد والانصار للإسلام دين الله القيم..

اليمن إذا استقرت استقر كل العالم الإسلامي ومن اليمن ستكون بوابة الخير للعالم.. من اليمن.. تنبعث كل الثروات الطبيعية تمد العالم كله هذا إذا استقرت وتمكنت من استخراج ثرواتها ..

لو يعلم آهل اليمن قيمة اليمن وكنوزها لما ذهبوا للهجرة في كل بلدان العالم..

اليمن تحتاج فقط الكرم في الانفس وعدم الحسد لإن سبب العذاب هو كفر آهل الجنتين ...

لو تمتلك اليمن صفة الكرم وحب لاخيك ما تحب لنفسك وتوحدت القلوب لكانت هي الأولى في القوة الاقتصادية والعسكرية بالعالم...

نطلب من كل آهل اليمن تفعيل صفة الجود والكرم والسخاء وحب الوطن وتقارب القلوب ..بالوحدة تتعالج كل المشاكل في اليمن..

ولكن بشرط الوحدة الثابته الراسخة النابعة من القلوب..

بالخاتمة نهنئ كافة الشعب اليمني بذكرى عيد الوحدة الخالدة ونتمني تكون لها عيد اعظم بتجديد الوحدة من جديد تكون نابعة من معرفة وبصيرة ونتعلم من دروس الماضي ولا نعيد ولا نكرر الأخطاء حتى نفتح الافق من اليمن للعالم بالخير والسلام والمحبة وروح الإسلام الخالص يشمل العالم الإنساني.

والحمد لله رب العالمين..

 

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