عدوان التحالف السعودي وأخواتها والحرب الأمريكي على اليمن ...

هشام عبد القادر ||

قامت السعودية بالإذن من واشنطن بالعدوان على اليمن واعلنت عاصفة الحزم بعد أن جمعت كل قوى تحالفها الأعرابي اولها دولة الإمارات وعدة دول منها السودان بالحرب على اليمن باعتداء واضح امام العالم بطيران مستمر قصف كل المنشأت الحكومية والخاصة ضرب كل الجسور والطرقات والمدارس واول شئ تم البدء به تدمير القواعد الصاروخية اليمنية ومطار صنعاء الدولي وكل المواقع العسكرية اليمنية. وتم قتل ابناءالشعب اليمني في الاسواق والمساجد واماكن وصالات العزاء وفي المدارس وفي منازلهم وفي الطرقات وفي المنشأت الحكومية وفي المراكز الحكومية ..فعدد الطلعات الجوية السعودية عدد ليس بالقليل استمر ثمان سنوات وتم حصار اليمن برا وبحرا وجوا ..وما زال الحصار مستمر تم مصادرة النفطـ والغاز وكل موارد اليمن لم يبقوا شئ ودخلت قوات العدوان برا وبحرا وجوا ونهبوا ثروات اليمن واستحلوا الجزر والموانئ ..وتم تمويل ادواتها في الجنوب بكل الاسلحة والمدرعات لتمزيق اليمن ...واليوم يظهر العدوا السعودي الأمريكي بدور الوسيط ولا نعلم من هم الفرقاء فاليمنيين ضحية الحصار والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ..الذي لا زال حربهم قائم لليوم ..واما الخصماء اليمنيين فقد تم الإفراج عن جميع الأسرى وطاولة الحوار اليمني اليمني مهيئ للسلم من اول لحظة لولا تدخل العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي.. لإن الحل بين اليمنيين سهل جدا لديهم اعراف قبلية تدعيهم للحل السلمي. مثلما هو معروف على مدى التاريخ اليمني ..ولكن ما نشاهده اليوم ويشاهده العالم عبر كل القنوات الفضائية منذ أعلان عاصفة الحزم لليوم تم تدمير اليمن امام مرئ ومسمع العالم. وكان هناك تأييد من الله انطلقت القوة اليمنية من الصفر بإيمانهم وصمودهم وتحديهم لكل مخاطر الحرب والحصار على اليمن الذي صار ضحية هذه الحرب الألآف من الشهداء ..نتيجة القصف الجوي والبري والبحري والتجويع ..

ونريد من القيادة السياسية والثورية اليمنية ..عدم التساهل بدماء وضحايا الحرب الظالمة .. على شعب اليمن ..

فإن اليمن مرت بحرب ولا زالت لم يسبق لها بالتاريخ ..والعدو اليوم يستهمج بالعقول اليمنية ..يدخل كوسيط كإن لا ذنب له ...

وهو العدو الأول والآخر لليمن..

ولا حول ولا قوة إلا بالله

والحمد لله رب العالمين

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