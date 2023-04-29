ثروات اليمن اكثر بكثير من سكان اليمن....

هشام عبد القادر ||

لو نقول الحقيقة والصدق ونعترف بنعمة الخالق ونصفي قلوبنا ونعمل بصدق لكانت اليمن مصدر لتغذية شعوب العالم الإسلامي. من ثرواتها...

اولا اليمن تمتلك البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب الباب التجاري العالمي.

ثانيا اليمن تمتلك اكبر ساحة زراعية بالوطن العربي..

ثالثا اليمن تمتلك اكبر ثروة بشرية ..

رابعا اليمن تمتلك اكبر ثروة بالذهب الاحمر والاسود مناجم ذهب وثروات نفطية ..

خامسا اليمن تمتلك ثروة زراعية وسمكية..

سادسا اليمن تمتلك موقع جغرافي وطقس ومناخ مناسب لكل الزراعات ومناخ مناسب مؤهل لتنمية الصناعات واستخدام كل وسائل التمنية الاقتصادية...

سابعا اليمن تمتلك ارض خصبة متنوعة في المواسم قادرة على الانتاج والتصدير. ليس فقط للاستهلاك...

ثامنا...اليمن ارضها وموقعها وثرواتها لا توجد دولة بالعالم كله. مثلما اليمن..

تاسعا لها مناخ متنوع فكل منطقة تمتلك المؤهلات والقدرة لتكون منتجة ومصدرة ..حسب ما لديها من مناخ مناسب ..فأين الإنتاج المحلي.. ?

وكانت التجارة الرئيسية للعالم برحلة الشتاء والصيف. بين اليمن والشام واليمن افضل من الشام ..بالماضي والحاضر من ناحية الثروات الطبيعية..وأين اليمن اليوم..

فبالله عليكم اليمن اصل العرب واصل ومعدن الثروات الطبيعية فلماذا هي الادنى تطور بالعالم العربي والإسلامي.

اقول بصراحة لو تتوحد اليمن..

وتستخدم القدرات لتمنية الاقتصاد فقط تستخدم ما بها من ثروات طبيعية لكانت اقوى دولة بالعالم..

فالنتدبر العقل الصيني. يصنع من لا شئ شئ اي من لا شئ يجعله شئ.

اما نحن العرب نمتلك الشئ لكن جعلناه لا شئ..

اشد. بايدي المؤمنين والمسيرة وقيادتها الربانية فهم الأمل لجعل اليمن ..بعزة. وكرامة كما هي عليه من ذو الازل...وإلا اذا لم نشكر نعمة الله ستحل علينا اللعنة الدائمة ارض الجنتين باليمن.. وسيدنا سليمان عليه السلام ركز بكل ملكه لكل الارض ووجوده باليمن. ..فلا نهمل آيات الله.. واخر مطاف العالم هو ظهور اليماني من اليمن والركن اليماني هو اصل الاركان..

والحمد لله رب العالمين

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