اليمن

حسن النية ومصداقية الهدنة بصرف رواتب شعب اليمن ..


هشام عبد القادر||

 

نحن نبارك بتبادل الأسرى وهذا شئ يفرح القلوب وعمل إنساني وخير كبير ولكن هذا عمل تبادل مصالح مبادلة اسير بأسير ..نحتاج حسن النية والدليل الكبير بحسن النية صروف رواتب الموظفين وفك الحصار عن اليمن وإعادة الإعمار وتعويض الخسائر المادية والإعتذار للأرواح التي زهقت في سبيل حربهم على اليمن العبثية التي لم تغنيهم شئ بل سوف تكون لهم وبال بالدنيا والآخرة غير ذالك الشروط لحسن النية فهي تبادل مصالح لا أكثر...نعم لنا مصلحة بفك الأسرى وهذا ملف إنساني وحق واجب ما دام وهناك صلح او تفاوض او هدنة ..ولكن لماذا لا يريدون الخير لليمن لا يريدون للشعب الحياة .سوف تكون العاقبة لهذا الهدنة التي امتدت مرحلة طويلة بدون تنفيذ البنود إلى يأس الشعب وقيامهم بعدم قبول أي صلح وطلب من كل الشعب بتوجيه ضربة قوية بالعمق السعودي ولا تراجع.. وتعود الحرب من جديد حرب الخلاص لإن الهدنة موت بطئ للشعب ..الكثير من الشعب متعود على الأزمات والجوع لكن سوف يثور على الكذب والزيف والاستهتار والتدليس والسخرية بشعب عظيم ..قادر اليوم على تحقيق النصر المحتوم ..

 

واليمن منتصر من أول لحظة ليس لديه اليأس من النصر بل اليأس من الوعود التي نتائجها كاذبة...

 

والحمد لله رب العالمين

 

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حسن النية ومصداقية الهدنة بصرف رواتب شعب اليمن ..
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