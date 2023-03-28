اليمن

بدأ العدوان بالعاصفة واستراح بالهدنة وأنكسر بالصمود اليمني..


هشام عبد القادر ||

 

تحالفت كل قوى الشر بالعالم وأعلنت طغيانها بعاصفة الحزم على حسابهم تكون خلال اسبوع ويدمروا اليمن ويسيطرون عليها السيطرة الكاملة فردت عليها عاصفة الارواح المؤمنة بالثبات والرد بقوة البأس اليماني حفاة الأقدام برغم القوة التي يمتلكها العدوا من مال وسلاح وتحالف الطواغيت وتم تدمير كل الصواريخ اليمنية وقواعد الطيران اليمني إلا أن القوة اليمانية من الصفر جائت بمدد المدد من الروح الخفية التي يؤيد بها الله حزبه الغالبون وجنده المفلحون ..ثم استمرت الحرب المدمرة لكل البنية التحية وقتل الابرياء وتدمير المساكن وقتل الاطفال والنساء وهدم المساجد والمدارس والجسور ..بحرب عبثية عشوائية تم إقرارها من واشنطن والسكوت عنها من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل المدعين بحقوق الإنسان ..وواجهت اليمن كل التحديات والصعوبات إلى أن ضعفت قوة العدوا وانهكته طول المدة ..وكانت التغيرات العالمية لها اثرها بالمعطيات..

وهي إنهزام الإمبريالية والناتوا والقطب الواحد في معركة اوكرانيا.  تم إنهاك الأمريكي وكل قوى الغرب ..

وايضا إنهزام الصهيوني أمام المقاتل الفلسطيني.. وايضا إنهزام السعودي والإماراتي وكل قوى الدول المتحالفة والعصابات المتطرفة وتم تنكيلها بيد وزناد المقاتل اليمني ..حتى تم الوصول لإقرار الهدنة وهي الهزيمة لقوى الشر والعدوان..

وتكللت الإنتصارات بفضل الصبر والصمود اليماني الذي لا زال صابرا محتسبا ..وصابرا على الهدنة التي لا زالت حصارا وحربا على اليمن.

فماذا بعد هذه المتغيرات والمعطيات ..

نرى مظاهرات  على بنيامين  نتانياهو المعتوه من قبل الصهاينة..

نرى زلازل تطيل العالم ..

وماهو خفي هو الأدهى والأمر على كل الظالمين ..

رغم الإتفافيات الحاصلة بين الدول الثلاث الصين وإيران والسعودية.   نتوقع الاستقرار النسبي وسوف يتوجه كل العالم الإنساني نحو المعرفة ..سيعرف العالم اين يحدد بوصلة إتجاهه بعد ما انكشفت له الحقائق حرب المصالح والحروب المدمرة باسم الصليب..

 واليهودية ..والعلمانية ..

او بمن يدعون باسم الإسلام..

سيتجه العالم نحو الحقيقة ..والسلام ..ومعرفة من هو اهل لإدارة الوجود..وبالاخير تحية شكر لكل دول محور المقاومة أولها إيران الدولة الإسلامية التي وقفت مع كل الشعوب المظلومة ..وتحية شكر لكل قادة دول محور المقاومة وشعوبها. وتحية للقيادة الثورية اليمانية والقيادة السياسية ونهنئ كل الشعب اليمني على كل الإنتصارات التي حققها بالصبر والدفاع والصمود

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بدأ العدوان بالعاصفة واستراح بالهدنة وأنكسر بالصمود اليمني..
اليمنيون وبالملايين في الساحات والميادين يحيون اليوم الوطني للصمود!!
المسيرة القرآنية وصمود اليمن_سنين عجاف 
العرب في سبات؛ وامريكا تقتل وتحاصر الشعب اليمني
بدء العام التاسع للعدوان في اليمن يحمل بشائر إنهاء الإحتلال الأمري-سعو-إماراتي
اليمن/ التعاونيات..وتحديات المرحلة.
اليمن/ قادمون في العام السادس والأربعين..!
شهر رمضان في يمن الحكمة والإيمان!!
اليمن/ اليوم الوطني للصمود..رفعة وشموخ..!
اليمن/ لجنة الخبراء أم اللطيف الخبير؟!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك