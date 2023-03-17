اليمن

اليمن/ السياسة مع الشيطان..!  


هشام عبد القادر ||

 

لو اتخذ الإمام الحسين عليه السلام السياسة مع الشيطان ما تم قتله وقتل عترته الطاهرة ..ولكن اتخذ موقف صريح مثلي لا يبايع مثلك. موقف واضح وصريح كذالك نحن معنا موقف واحد لا نصالح من يقتلنا ولن نصالح من يحاصرنا ..أذهب بعيدا عن ارضنا ولا تعتدي علينا ونحن لا نعتدي عليك ولكن هناك موقف حق ..هو الحرية للمقدسات والحرية للشعوب المظلومة ..نحن لسنا ضد إتفاقية الصين مع إيران والسعودية ..ولكن نحن ايضا لسنا مراهنين على هذه الإتفاقيات لإننا لسنا مربوطين تماما بأي عالم كان سوى عالم العرب والخليج او عالم الغرب والصين اي لا بعالم الشرق والغرب ..نحن في إطار حدود مع السعودية التي لا تريد لنا الخير نهائيا وتريد أن نكون تحت عينها ابدا وسرمدا وتحت وصايتها ولا نريد ذالك ابدا وأن كانت تكذب بمصالحتها فهي لن تجعل اليمن مثل غيره من الدول مستقرا ستجعل نهجها ومسارها بدعم ادواتها في اليمن لتصبح اليمن منقسمة من ذاتها دون تدخل مباشر بل بالمال تضرب اليمن ..

لذالك إذا كانت جادة في تصالحها مع اليمن وغير اليمن فعليها أن لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد ..وتفك الحصار عن اليمن ...ونحن نقول لسنا عباد المصالح بل نحن عبيد لله احرار لن نربط حريتنا بأي سياسة بل نربطها بالحرية مصلحتنا مع الحرية وتعلمنا الحرية من ابا عبد الله الحسين عليه السلام نكون أحرار بالدنيا والأخرة ..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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