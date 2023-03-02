مظلومية اليمن بحجم طغيان تحالف العدوان..

هشام عبد القادر ||

البعض يريدأن يعرف اين اعظم مظلومية في هذا العصر فالإجابة واضحة بحجم طغيان دول التحالف على اليمن مقابلها اعظم مظلومية في هذا العصر.

تجمعت طاقة وقوة مائة عام لبني سعود وصبت على رآس اليمن واعظم حرب ومازال الحصار على اليمن مستمر رغم الهدنة لم يحترموا المعاهدات الدولية وقوانينها واعرافها فالهدنة هي حرب قاتلة حصار قائم على اليمن. نحن لسنا عشاق الحرب بل عشاق السلام ولكن السلام المشرف والعزيز لا تلاعب ولا خيانة عهد ولا تماطل 'الشعب اليمني تجرع القتل والدمار والتجويع .لذالك نطالب المجتمع الدولي كل الشعوب الإنسانية ان تنظر بعين البصيرة ما سبب الدمار والتفرقة والصراع العالمي أنها امريكا الإمبريالية المتفردة الوحشيه وجنودها ويدها في الشرق الاوسط بني صهيون وبني سعود ..وكل المطبعين

ومع ذالك العدوان والحصار على اليمن وعلى كل دول محور المقاومة نلاحظ النتيجة هو صعود دول محور المقاومة وتوسع عام بينما تشتت وتمزق قوى التحالف .في تخبط دائم فلا مشروع لهم ولا هدف. وعما قريب سوف نرى النصريب القريب والعاجل والحاسم في معركته الاخيرة معركة التبين والبصيرة

والحمد لله رب العالمين

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