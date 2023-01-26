كورونا وأوكرانيا خففت عن اليمن الخناق...

هشام عبد القادر ||

بدأت الحرب على اليمن بكل قوة وشراسة بدون رحمة وحصار خانق لليوم ولم يفهم العالم إن الظلم على الشعوب المستضعفة عاقبتها الخسران '

جاء فيروس كورونا خفف على اليمن شئ قليل انشغل العالم حول نفسه ولكن السعودية لم تتعض واصلت حربها على اليمن بعدها جائت حرب روسيا مع الإمبريالية وبدأت شرارة الحرب في أوكرانيا خففت على اليمن لحاجة الغرب للطاقة وللنفط في دول خليج فارس .

وما زالت السعودية معاندة مصرة على الخناق والحصار على اليمن 'يبدوا أن هناك مرحلة ثالثة بعلم الغيب والذي يقرأ كلامي يقول مبالغة ما دخل اليمن انا لست الوحيد من يقول هذا الكلام بل عالم مصري يسري الجبر شيخ مصري يقول من حارب اليمن عاقبته الخسران وحتى جمال عبد الناصر نهاية دولته حين تدخل بشأن اليمن 'وانا لا امتدح اهل اليمن ليس جميع من في اليمن قديسين وليس السبب القداسة والولاية والطيب ولكن اليمن هي في قلب رسول الله فيه محبة لليمن واليمانين لإنهم اول من ناصروا وأووا واستقبلوا الرسول الأكرم هم الأنصار سابقا ومنهم اليماني لاحقا هذا هو السر والله أعلم ولكن سبب تحليلنا إن العدوا لا زال معاند وسيأتي مرحلة ثالثة بعلم الغيب اشد تنكيلا ..

والحمد لله رب العالمين

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