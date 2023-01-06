اليمن

اليمن/ الرصاصة النارية أهون من رصاصة الجوع والحصار...


هشام عبد القادر ||

 

الحروب العسكرية الميدانية أرحم من الحروب الإقتصادية لإن التجويع هو الموت البطيئ أمام رصاصة النار هي الموت السريع ونلاحظ إن الحروب الإقتصادية والحصار والتجويع هي سياسية قديمة اتخذتها الجاهلية الأولى ضد سيد الوجود سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله عندما حاصروه بشعب بني هاشم وورقة الحصار المعلقة بجدار الكعبة التي علقتها زعماء الكفر ضد رسول الله سيد الخلق وايضا حصار كربلاء المقدسة ومنعهم عن الماء واليوم حصار اليمن أكثر من سبع سنوات وفرض الحصار على إيران من يوم قامت ثورة روح الله الخميني قدس الله سره إلى اليوم وحصار فلسطين ' فالحصار الإقتصادي هو الموت الحقيقي وكل من يعاني من الجوع هو يعلم علم اليقين أن الرصاصة النارية أهون بكثير من التجويع والخوف والمرض والمعاناة 'لذالك نحن من اليمن ندعوا كل دول محور المقاومة للجاهزية لكسر الحصار الإقتصادي على دول محور المقاومة وندعوا القوة الصاروخية اليمنية والجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني كافة بكسر الحصار الإقتصادي على اليمن بالنزول للميدان ورفع شعار باب المندب سيتحرر ويفرض حصاره على الطغاة كما تم حصارهم على اليمن وايضا ضرب العمق السعودي كما يجب أن يكون حتى تعلم بالوجع والمعاناة الذي يعانيها الشعب اليمني.

 

والحمد لله رب العالمين

 

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