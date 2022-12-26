رجال حول المسيرة الحسينية اثلجوا الصدور وآهل اليمن كافة اخوة.. 

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هشام عبد القادر || اسجل بعض الإيجابيات والسلبيات بحكومة الإنقاذ. ونتطرق لحال الشمال والجنوب.حبا ومودة وتشريف .. الإيجابيات بكل فخر وعزة نعتز بالتصنيع والقوة الصاروخية وقوة الجيش واللجان الشعبية ووحدة صفهم والقوة القتالية بالميادين وقدراتهم المذهلة والعروضات العسكرية المخلصة ' نعتز ونتشرف بالحس الأمني والامان الحاصل في الشمال والسيطرة على العملة واستقرارها' نتشرف باعمال هيئة الزكاة وخدمتها لعوائل الشهداء وتزويج الشباب ' نعتز بالاعمال الذي يقوم بها السيد محمد علي الحوثي حفظه الله بلجنة الإنصاف وحل مشاكل الثأر 'والقضايا العالقة يدا بيد مع وجهاء ومشائخ واعيان اهل اليمن العزيز' نتشرف بوحدة الجبهة الإعلامية ونشر مقالات الكتاب وتوحيد الجبهة الإعلامية مع محور المقاومة' نتشرف بصبر اهل اليمن وحبهم للسيد للقائد وحضور المناسبات الدينية بتفاعل شعبي ليس له مثيل' نتشرف بوحدة اهل اليمن مع دول محور المقاومة لمواجهة الطغيان العالمي الإمبريالي المتوحش ذو القطب الواحد المهيمن على الشعوب المستضعفة. ' وكثير من الإيجابيات نتشرف بها.. إليكم السلبيات مع مودتي الخالصة' نريد العمل بالتالي ...لتشجيع الحركة والنشاط الإقتصادي...الناس عمها الجوع 'والحاجة' بالتعليم والصحة والغذاء والدواء.. نود منكم تفعيل الشركات الحكومية والمصانع وتوظيف اكبر قدر ممكن من الشباب المؤهلين ' نود منكم تفعيل الايدي العاملة بقطاع الزراعة وتموينهم حكوميا ليس تشجيع فقط المزارع اليمني بل جعل اكبر قدر ممكن من الاراضي الوقفية التابعة للدولة توظيفها للصالح العام. تشغيل كل الايدي القادرة والعاملة بكل القطاعات ' تشجيع المستثمرين وتسهيل المعاملات لهم لزيادة الإنتاج.. ربط علاقات اقتصادية مع دول الجوار مثل سلطنة عمان وغيرها من الدول المساعدة والصديقة لليمن لدعم البنوك التجارية والحكومية التعاون من القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للنهضة الإقتصادية بالبلاد' للعلم والإحاطة هناك من يستفيد من المنظمات بالسلات الغذائية وهناك محرومين متعففين لا تمتد يدهم إلى هيئة الزكاة ولا تمتد يدهم للمنظمات فهل هناك لجان مشرفة بكل محافظة لدعم الاسر المتعففة ' هناك قصور بالرعاية الصحية لابعد الحدود .. لا يوجود علاجات لأمراض السكر والقلب والامراض المزمنة .. وان وجدت متقطعة ليست مستمرة هناك ركود وضعف سيولة مادية تحتاج البلاد بالتحكم بالممرات الدولية المائية حتى يعرف العالم قدر اليمن ..وإنها مفتاح التجارة الدولية الضغط على هذه الممرات حتى يتم الإفراج عن اليمن وفك الحصار برا وبحرا وجوا.. توسيع نطاق الوحدة الشعبية بين الشمال والجنوب بحسن المعاملات عدم رمي التهم وترك المناكفات .. واليمن غنية بجزرها وثرواتها وموانئها لا تحتاج لمعاونة اي دولة خارجية اذا تم حل النزاع وتقريب المسافات الاخوية بالتصالح والتسامح ورسائل الاخوة بين كل اهل اليمن.. نستنكر على كل من باع الوطن وارتهن للخارج وساعد العدوا لقتل الشعب وإحتلال ارض اليمن والحمد لله رب العالمين ..