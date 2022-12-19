اليمن

اليمن/ لشهداء بني سفيان أشراف العود قرية الدوير الف سلام..


هشام عبد القادر ||

 

رفعت هذه القرية رآية الحق من قديم الزمان يتوارثونها كابر عن كابر ..وجائت المسيرة القرآنية الحسينية وهم على وجه الاستعداد لإنهم اصحاب فكر متوارث ..في حب الولاية التي جعلها الله محط الإختبار للأمة كافة ابتلاء بعنوان المودة لأهل البيت عليهم السلام.. فكانت هذه القرية نور يتلالئ بنور الولاية وواجهت التضحية بخيرت شبابها لعلهم كافة الشباب قدموا انفسهم اضحية في سبيل الدفاع عن الحق ومواجهة العدوان السعودي.. وصارت قناة الجزيرة تعلن عن هذه القرية إن فيها وما فيها وكانت التقارير ترفع من اعداء يعرفون عظمة هذه القرية المتواضعة والمحبة للقرى المجاوره لم يكن بينهم اي اختلاف بالتعايش الإنساني ابدا ..إلا إن هناك نفوس مريضة في كل الارض لا تحب التعايش السلمي ..فلم يكن هناك اي قلاقل بالعود إلا في مناطق محددة تم اخمادها ولكن كانت هذه القرية الصغيرة مستهدفة ..وسلم الله بعظمته وبعظمة الرجال المحبين للسلام ونصرة المظلومين ..فانتشر شبابها في كافة الميادين للدفاع عن الحق والوطن والإنسانية صار ضحيتها عدد كبير من الشباب شهداء ومن خيرة الرجال اساتذه ومعلمين وقادة عسكرين ..رحمهم الله جميعا وتقبل الله منهم هذه التضحية الحسينية ..ونحن في إحياء ذكرى الشهيد نعزي اشراف بني سفيان بالعود وفي كافة الجمهورية اليمنية ..ونرسل لهم باقات المحبة والمودة لإن الذي ضحوا بانفسهم كانت سيرتهم عطرة وهم في قلوبنا ..اعزاء.. ومالذي نقدمه لهم سوى نهديهم ثواب الفاتحة والإخلاص والصلاة على سيد الوجود محمد صلواة الله عليه وآله الكرام الطاهرين ونقبل ترابهم الطاهرة ..ونبعث لهم سلامنا فهم احياء يشعرون بالسلام والمحبة والمودة ونسأل منهم الدعاء والشفاعة لنا فهم في جاه مقبول ..ويدعون بالحفظ للوطن كافة والصبر لاهاليهم الكرام ..خاصة امهاتهم التي فقدين خيرة اكبادهن ..

ونحن بدورنا نطلب من سيادة رئيس الحملة الدولية لفتح المطار عن صنعاء الدولي اعطائهم درعم الحملة فهم من خيرة من دافعوا عن الوطن ودرع ملتقى كتاب العرب والأحرار..

ونطلب من القيادة السياسية النظر إلى هذه القرية وزيارتهم عن طريق المكلفين بزيارة عوائل الشهداء تكريما لهم ..وكتب الله اجر القيادة السياسية فهم والله التمسنا بهم كل خير خاصة زيارة السيد. المجاهدمحمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى لمحافظة إب كلامه وخطاباته كانت بلسم للروح والقلب بخير كلامه بإنصاف المظلومين ..وتفعيل كل من لديه اقتراحات وابداعات ومهارات يقدمها لخدمة الوطن العزيز والشعب الكريم..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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