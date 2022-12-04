شعر/ الملاحم الكبرى اليمانية..!

هشام عبد القادر ||
بسم الله يا خالق الوجود من العدم
أسألك حسن النية وطهارة المكنون
طهر قلبي وارزقه التقوى قبلة الحرم
مسجدك في قلبي وبيتك المصون..
طفتوا بقلبي سبعا وعديت الرقم..
وجدنا بداية الصفر يليه الواحد بدون
وجدنا تكرار العدد لانهاية لا كم وكم
وجدنا الفطرة متعلقة بوحدة الحصون
يا ذا الكون المتلعق بالاسباب ذو القدم
كما حكمة الإله بالصبر يسر للمنتظرون
يامن سجدت لك الأفلاك والملائكة بلم
علمتها مالم تعلم بالقلم وسطرت بنون
كتبت الاسماء جعلتها معلومة كالعلم
لا ينكرها اعمى والعمى بالبصر ضنون
قلبي انكسر بجوف الكون واشرق نعم
وكل الكون دار وطاف بجذبة الجنون
هامت الأرواح كلها بالبحث عن الرقم
وافلاك النجوم تسري والكون شجون
تناسقت الأكوان تمشي بدقة كالسهم
لا تميل مهما مالت الاوتارو تصبحون
بجاء الصبح فإرتقبوا ما قال علم القلم
قامت النيام من منامها فلا يرقدون..
هذا ما قالته الانباء واخبار ذو القدم
هذا الحق الاول والاخر وما توعدون
أمنت كل الأرواح بالغيب سبح النسم
جائت المعجزات تحكي عما تخبرون..
تسائلت العقول وحاكتها ريح النغم..
استدرجت جذبة الارواح كالجنون
شدوا الرحال بالعزم شدوا الهمم..
كما شدت الحجاج باكفانها كالراحلون
نستعد للمنادي يقول هذا الصفا العلم
نصطف حوله كالأقلام هذا عما تسألون
بالله ليش خلقنا هل لنحيا ونموت ندم
ام خلقنا لنحيا ونموت لكي... تسعدون
سعد السعيد من عرف نفسه واعتصم
قال يا خالق الوجود الطف به وصون..
عرفنا الاسماء كيف جعلته ينزف بدم
مقتول بشط الفرات يوقض النائمون...
حجة الأكوان كلها مذبوح مقطع عظم
يا ويل من كفر بالدليل سر الساجدون
غارت الكون والأرواح كالمحشر حمم
من يطفي حرارة الثورات لا ينطفون..
لا يهدئ الوجود ابدا والرايات بالقمم
داعيات سائرات معلنات خط يرشدون
هنا محط سر الوجود نموت لنحيا ولم
نموت نحيا ابد والبقاء ل يستشهدون
وما الموت فنا بل حياة لها عدة نعم
غرام الموت كالشهيد نحن حاضرون
الملاحم اليمانية الكبرى 2
الموعود حاضر ...فلا تستعجلوه..
يماني العهد والانصار باستعداد
مبعثهم من تحت الركام للتلبية
عائدون راجعون من عهد الاجداد
منتظرون متأهبون للنصر بجدية ...
بدأ العالم بنفخة قبل واحد الأعداد
فكانت الروح لا ترى رقم صفرية
جاء الواحد..واحد العدد اربعة. اوتاد
من الركن اليماني حسبة الوعد رقمية
بيعة الحجر إنما هي الوعد والإعتماد
قامت قيامة الايام وكان يوم التصفية
جئنا بصيحة المذبوح مقطع الاجساد..
موحد العالم على التوحيد بعين علمية
عهد منا لو نموت ونقيد بالأصفاد
لابد من صيحة السماء الحسمية..
قمنا وقامت القيام بالروح والاجساد
يقول قائل الحق كن. فيكون بالعلنية
تسقط دولة الشر وتقوم دولة الاشهاد
ينبعث الخير ويعم السلام والامنية...
والحمد لله رب العالمين ..
2/12/2022
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