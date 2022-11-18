اليمن بوابة الفتح ...

هشام عبد القادر ||

دائما ما نسمع عن كلمة ابواب في اليمن مثل باب المندب وباب اليمن وباب الجامع الكبير وباب السلام وعدة ابواب في صنعاء لكن هل سمعتم عن بوابة الفتح الأعظم فهي اليمن ومفتاح هذا الباب هو وعد الله ويجب أن ننصر أمر الله الذي يهيئ لليمن فهذه الأحداث تقول لليمانيين توحدوا فإنها الفرصة الكبيرة لعزكم ومجدكم ومجد الإسلام ..أهم نقطة لبوابة الفتح العظيم والنصر الكبير هو عامل الوحدة اليمنية التي تغنى بها الكثير ولم تتحقق فعليا بل مظاهر وحدة وعادت بعد مظاهر الوحدة للإقتتال والتفرقة ..وعليه يجب أن تتوحد قلوب اليمنيين نعم هناك إختلافات مذهبية ولكن المذاهب لا تسبب للنزاعات ..وهذه المؤامرة الكبيرة على اليمن ليس من اليوم بل منذ عصور قديمة لإنها تمثل وجه الجزيرة العربية وأصل العرب ..فمن العيب أن تجوع البطون في اليمن وثرواتها اعظم الثروات ومن العيب أن يهاجر ابناء اليمن للخارج واليمن هي ارض الله السعيدة اطيب البلدان ومن العيب أن يتصارع اهل اليمن وهم آهل الحكمة...لإن الصراع الدامي بين اليمنيين مؤلم ماذا نتوقع من صراع أولوا البأس والقوة كلهم اقويا وأولوا بأس إذا اختلفوا وهم اقويا ماذا سيحدث? ولكن يجب أن تتوحد القوة ضد العدوا الحقيقي وتحرير ارض اليمن والحفاظ على ثرواتها وابنائها..

هذا ما نقول والسلام..

والحمد لله رب العالمين

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