اليمن

اليمن/ سفينة تم خرقها لا تأخذها الملوك غصبا...


هشام عبد القادر ||

 

رسالة القوات المسلحة اليمنية رسالة محقة توقف نهب ثروات اليمن ونفطها الخام إلى أمريكا..وهي الرسالة الوحيدة التي ستوقف الحرب على اليمن وفك الحصار على اليمن ..لإن وضع اليد على الجرح ومعرفة المرض ومعرفة وصفة العلاج مهمة للتخلص من المرض وانتشاره والنفط هو سبب المشاكل  الذي تدور حوله انفس قوى الاستكبار وضرب العدوا بعمق الاماكن الحساسة هي العلاج الوحيد للتخلص من المشاكل التي تحصار الشعوب العربية والإسلامية.. ونبارك للجيش واللجان الشعبية والقوات المسلحة على هذا التشخيص الحقيقي لاسباب الحرب على اليمن ومعرفة العلاج الوحيد لغة القوة والبدأ بتنفيذ ضرب كل مكامن النفط المهرب لقوى العدوان ونطالب ايضا بضرب النفط بالعمق السعودي حتى يتوقف العدوان على اليمن ..ومطلبنا مشروع لإن النفط هو سبب رئيسي في تكبر دول العدوان وسبب رئيسي في تشجيع امريكا للعدوان على اليمن وعلى بقية الشعوب المظلومة...وهذه الاهداف هي الاهداف الحقيقية التي يجب التصويب نحوها.. وقد تم الضرب على السفينة في ميناء الضبة بحضرموت رسالة لملوك العدوان نهابي خيرات اليمن لن تأخذوا سفينة المساكين غصبا..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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