اليمن/ ثورة الواحد والعشرين السبتمبرية فر منها العملاء وبقي الأحرار وواجهة..العدوان ...

هشام عبد القادر ||

ثورة الواحد والعشرين من صميم الشعب وقيادة إيمانية رفضت الوصاية الخارجية وحكم المشائخ والتعصبات المناطقية وجعلت الشعب طبقة واحدة لا فرق بين كل ابناء هذا الوطن اليمني العزيز...وواجهة العدوان الخارجي وتحدت كل ايادي العدوان العملاء الذين فروا إلى ارض المعتدي لشرعنة العدوان على اليمن من فنادق الرياض وملاهي تركيا ..

ثورة الواحد والعشرين يمنية يمنية من اعماق قلوب يمنية لم تكن مثل ما يدعون بإنها ثورات وهي مدعومة من خارج الوطن...وايضا مميزات ثورة 21سبتمبر إنها صنعت جيش وطني قوي وانتجت اسلحة وطنية متطورة ودافعت عن سيادة الوطن وجعلت الوطن ذوا سيادة يتطلع للحرية ورفض كل محتل خارجي...

وايضا بوصلة جيش اليمن حماية المقدسات وتحرير القدس والدفاع عن المظلومين...في كل بقاع الأرض...

واعظم هدف لهذه الثورة ربطت هذا الشعب بإحياء شعائر الله الذي تخلى عنها الشعب لسنوات طوال بسبب الفكر الوهابي المتطرف الدخيل...

والعودة لتذكير الأمة بالتمسك بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة التي اوصى بمودتها رب العالمين ..والتمسك بنبيها الكريم ..حق التمسك بإحياء المعاملات الإنسانية والتكافل الإجتماعي ومن اهمها ما نشاهده ما تقوم به هيئة الزكاة من تزويج العزبان.. والإهتمام بأسر الشهداء...

صحيح إننا لم نصل إلى ذروة الأهداف للثورة لا نروج ونكذب ونزيف بمقالاتنا. ونقول قد وصلنا إلى رآس الهرم بتحقيق كل الأهداف الثورية ولا نقول إنه قد تم الإصلاح في البنية التحتية وبلغنا ذروة الإقتصاد في المعيشه وسد حاجات الناس ..ولكن الحقيقة إن هذه الثورة ..اطاحت برأس الفساد وهم العملاء الذين باعوا الوطن ..وسوف يتم تطهير كل جذور الفساد بالتعاون مع جميع الأحرار ..والإهتمام بوصايا قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قولا وعملا....

يكفي فخر إن اليمن اليوم ليس كاليمن الأمس ..اليمن اليوم تمتلك جيش وطني ذوا قدرات إيمانية وعقيدة راسخة ..وحصن منيع لحماية الوطن ويكفي إن اليمن لها قائد مؤمن وحكيم يتمسك بدين الله ومحب لرسول الله ورفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبالولاية التي هي اساس معرفة الحق من الباطل والتمييز بين المنافق من المؤمن...

وسوف تصل اليمن إلى قمة المجد بالصبر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ..وإصلاح ذات البين ..وبالتكافل الإجتماعي والرعاية الإنسانية وإعطا كل ذي حق حقه..

وعدم اليأس من روح الله.. وايضا الله الله في حاجات الناس والبطون الجائعة الله الله في كل ابناء هذا الشعب وكل الأطفال جيل الوطن والثورة ..وفي كل ابنا الوطن صغيرا وكبيرا.. كلا له مقام ومقام هذا الشعب جميعا له التحية والحب والإحترام بل والتقديس لصبرهم وجهادهم ووعيهم ووحدتهم وتمسكهم بقائدهم بل وبالوطن وترابه الذي هو مأوى لكل الناس ولكل يمني حر وشريف.

والحمد لله رب العالمين

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