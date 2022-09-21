اليمن/ أتت ثورة 21سبتمبر حلم المفكرين فلا.. تستعجلوا بالنتائج....

هشام عبد القادر ||

نحن لا نفكر إلا بالسيادة الوطنية' وتساوي الطبقات الإجتماعية 'والسعي نحو بوصلة تحرير القدس وبنا جيش وطني قوي ووحدة إنسانية وقومية مع كل أحرار العالم بمختلف اللغات ووحدة إسلامية حقيقية وفي مقدمة هذا كله إشباع البطون الجائعة هذه الذي قلنا فلا تستعجلوا بالنتائج لهذه الثورة المباركة حلم كل مفكر مؤمن صاحب عقيدة تؤمن بمستقبل الأمة ..الإسلامية والعربية.. اسمحوا لي ابين اهم منجزات هذه الثورة رغم المأسي والحرب والدمار الذي خلفه العدوان السعودي الأمريكي ورغم الجوع والحصار ..والمعاناة الذي يعانيه الشعب اليمني طيلة سنين العدوان وما زالت المعاناة مستمرة إلا إني اريد اطمئن كل الأحرار ماهي منجزات هذه الثورة المباركة التي بقيت من بقية الثورات التي حصلت من عام 2011م اتكلم ليس بمصالح شخصية حصل. عليها بعض ناس من مناصب وحرموا آخرين اتكلم بلغة المنطق ..قبل ثورة 2011 كان الشرق الأوسط بالكامل يمر بمخطط الشرق الأوسط الجديد منذ بداية 2001 من حين احداث تفجير البرج التجاري في واشنطن الذي فجرته ايادي يهودي ماسونية لتمرر مخطط خبيث على العالم الإسلامي والعربي بل وبالعالم اجمع ودخول ما يسمى القاعدة وبعدها داعش الفكر المتطرف المبني على قاعدة السحل والذبح صدقوني لولا ثورة 21سبتمبر ولولا الفكر الثوري والمنهج الحسيني والمسيرة القرآنية لكان هناك داعش باليمن والمخابرات الأمريكية ولاصبحت اليمن مستنقع لا يدرك قعره سواد مظلم.. لا يستطيع السيطرة عليه ابدا من كل احزاب اليمن لإن المخطط تديره امريكا وليس حكام العرب ..بل الحكام ادوات فقط ولا يوجد فكر بعيد المدى لهذا المخطط لدى حكام العرب. ولم يعلم به إلا أولوا العلم ..

ثانيا ليس فقط ثورة اليمن السبتمبرية بل والفضل لكل محور المقاومة مثل الحشد الشعبي وحزب الله والمقاومة الوطنية السورية وإيران الدولة الإسلامية التي واجهت كل المخططات الأمريكية ..علينا اولا نستوعب كيف عملت امريكا بالعراق وكيف عملت في سجون العراق وكيف عملت برؤسا العرب ..هذه هي أمريكا تعمل لها اوراق في المنطقة وتجند لهذه الأوراق قيادات وادوات لتنفيذها.. فعلينا اولا نحمد الله على نعمة القيادة الثورية المتمثلة بالسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله وعلى كل المؤمنين في اليمن ورجال اليمن وشعب اليمن الصامد الذي فهم لعبة ومخطط الغرب الذي يريد تمزيق الوطن العربي بالكامل...فمن منجزات ثورة 21سبتمبر جيش وطني غيور مؤمن قوي وايضا تمسك الشعب برسول الله الكريم قولا وعملا ومنهج الإسلام الواحد الذي هو للأمة اليمن اليوم ترتبط بإحياء كل الشعائر الإسلامية

اليمن اليوم لها جيش وطني قوي من كل الطبقات لا يوجد وساطات فالكل مضحي وقدمت اليمن قوافل من الشهداء من كل ابناء الوطن ..اليمن اليوم لها قيادة وطنية مؤمنةوعلم واحد متمثلة بالسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله..

اليمن اليوم لها مجلس سياسي اعلى من قيادات وطنية متواضعة ..اليمن استطاعت فرض العملة الوطنية ويقبل فيها الريال الوطني ولم تقبل العملة المطبوعة بدون غطا..

اليمن اليوم ..مصنعة ومنتجة ..

اليمن اليوم رفضت كل العمالات والعملاء...

اليمن اليوم شعب واحد لا فرق بين شيخ ومواطن اليوم الكل متساوي.

طبقة إجتماعية واحدة...

فقط ينقص اليمن الموارد والمعيشة في الزاد والمعاش ..ورغم هذه المعاناة التي تعانيها اليمن وكل محور المقاومة بهذه المعاناة ولكن صمود الشعب اليمني وكل شعوب المقاومة ستنقلب النتائج وسوف تتحول المعيشة مثلما تحول شعب بني هاشم من جوع وحصار إلى عزة وفتح مكة وفتوحات إسلامية ومع إن التاريخ الإسلامي مر بثغرات وقهر وظلم وتجبر من الحكام المدعين بالإسلام إلا إن الحق يستمر استمرة ثورة ابا عبد الله الحسين عليه السلام لتكون منهج لكل أحرار العالم عبر التاريخ للتصحيح ومعرفة الحق والتمييز بين الحق والباطل ومن أثر هذه الثورة الحسينية تنتج عنها ثورات محور المقاومة اليوم المتمسكة بمنهج ابا عبد الله الحسين عليه السلام رفض الظلم والطواغيت ..

تأكدوا إن اليمن وكل شعوب محور المقاومة ودولة إيران الإسلامية إلى خير كبير ..فلا تستعجلوا هذا الخير فنحن نمر بأنفاس الخير ونتنفسه ليلا نهارا بالأمن والسكينة والأمل والحياة والحرية وسيكون العدل يشمل كل الناس ..وسوف يزول الفساد والمفسدين فقط بفضل العقول المفكرة التي تعرف ابعاد ثورة الأحرار ومنهج الأخيار والأطهار ...

والحمد لله رب العالمين

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