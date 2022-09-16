اليمن

عهد اليمن الجديد جيش وطني قوي..وعقيدة إيمانية راسخة


هشام عبد القادر ||

 

عندما نشاهد العمليات التي تقوم بها ابطال الجيش واللجان الشعبية من عمليات توازن وردع للعدوا ن فهي عمليات مذهلة ومعجزات في زمن تكالب كل قوى الاستكبار العالمي على شعوب محور المقاومة...

وما نشاهده من تضحيات ابطال الجيش واللجان الشعبية وعلى مستوى افراد يصنعون المعجزات امام مرئى العين نؤمن بالتأييد الإلهي للشعب اليمني المتصدي للعدوان ونؤمن بالقيادة الثورية إنها على حق مبين...

وما نشاهده من عروضات عسكرية اذهلت العالم ..فقد شاهدنا عرض وعد الأخرة في الحديدة في ساحل البحر الأحمر لأفرادالدفاع الساحلي ..وقوات باسلة واسلحة متطورة وصواريخ ومدرعات وشاهدنا ايضا عدة طائرات مسيرة والصواريخ التي تم تصنيعها واستخدامها بدقة وشاهدنا العرض لقوات الأمن في وزارة الداخلية بصنعاء شئ يستحق الحمد والشكر والسجود لله على هذه النعمة العظيمة ...وسيكون لليمن مستقبل عظيم بإذن الله.. يفخر ويعتز به كل شعوب العالم العربي والإسلامي.. 

وسيكون جيش القدس والتحرير.. لكل المقدسات والشعوب...المستضعفة...

وما نتمناه ايضا إلى جانب هذه القوة العسكرية ايضا إبراز القوة الإقتصادية فقد استطاعت القوة الإقتصادية في الشمال السيطرة على العملة وعدم تسرب العملة الجديد المطبوعة من قبل ايدي العدوان إلى الشمال ايضا الشعب الآن بحاجة ماسة لإلتماس القوة الإقتصادية واشباع الحاجات المادية ولقد تحدى الشعب كل الصعوبات والآن مرحلة العهد الجديد اليمن الحضاري الجديد يمن القوة والإيمان والعقيدة الراسخة التي تم الغرس في جذورها حب الولاية المفروضة الواجبة على آمة سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله الموعودة بالنصر وعدوها موعود بالخذلان لإن الولاية اساس الوجود ...

ونحن على وشك الاستعداد للمولد النبوي الشريف هذه الايام المباركة التي ستقدم علينا إنها محطة تعزيز القوة الإيمانية بالثبات على هذه المبادئ الإسلامية وإحياء شعائر الله وإرسال رسالة للعالم كله هذه اليمن يمن الأنصار يمن انصار الله ورسوله عادت كما كانت عليه بزمن رسول الله اليد اليمين لنصرة الإسلام المحمدي الأصيل....

ورسالة اخرى لكل اصدقاء محور المقاومة على إن الخط والمنهج هو واحد والدين والإسلام محمدي منذ الأزل وكل الأنبياء والرسل والملائكة مأمورين بنصرة الإسلام المحمدي دين الإسلام عهد معهود على كل ذرية آدم عليه السلام وعهد بالكلمات التامات على آدم عليه السلام إن يؤمن بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا حقا وصدقا وعدلا ..واخذ الله العهد من جميع الأنبياء أن يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروه....وهذه اليمن تناصر رسول الله إلتزاما بالعهد الأزلي بعالم الذر الأول وتصنع بهذه العقيدة التحولات والتغيرات من زمن الذل إلى زمن العزة والنصر المبين ...

وهذا الإيمان يتحتم على كل انصار الله ورسوله إن يكونوا صفا واحد كالبنيان المرصوص في كل بقاع الأرض بمختلف اللغات والألوان ..وهذه العقيدة عقيدة التوحيد هي وحدة إسلامية وإنسانية...والاتحاد مع دول محور المقاومة يصنع القدرة على التغيير بالعالم كله....ويجعل الوحدة عالمية إنسانية...تستبشر بخير وتشرق الأرض بنور ربها

 

والحمد لله رب العالمين

 

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عهد اليمن الجديد جيش وطني قوي..وعقيدة إيمانية راسخة
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