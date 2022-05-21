اليمن

اليمن/ الوحدة تنطلق من وحدة الذات الإنسانية تدور حول القلب السليم..


هشام عبد القادر ||

 

ليس تفسير الوحدة وحدة الأرض فحسب لإن الأرض لله هو المالك فهي له كما السموات له...بل الوحدة بمفهومها الصحيح وحدة الذات تنطلق من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم القرية ثم المدينة ثم الدولة ثم الدول والعالم حول الذات الواحد للإنسان الذي يسعى للكمال هذا في حالنا بالعصر الذي نعيشي ندور حول القلب السليم الذي يعرف ما يضر المجتمعات وما ينفعها...ولكن الوحدة الأعمق من ذالك وحدة الضمير والذات وكل الحواس والدوران حول الإنسان الكامل خليفة الوجود الذي أختاره الله لعباده منذ الأزل ..بقانون الأمر اسجدوا لآدم نسجد تكريم للإنسان الكامل كما سجد احدى عشر كوكبا لنبي الله يوسف عليه السلام والشمس والقمر ايضا ساجدة للولاية لصاحب الخلافة والسجود ..هو التسليم.. او الخضوع لكل الجوارح للعقل والقلب والروح بالمعنى لصاحب الروح الكلية التي ارواحنا به ترجع لذاتها..

 

يرونه بعيدا ونراه قريبا..

والحمد لله رب العالمين..

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