اليمن

ويلٌ للرياض من غضب صنعاء إذ إستَمَرَّت بالتحايل فالآتي أعظم..!


د. إسماعيل النجار ||

 

دخلت الهدنة العسكرية بين صنعاء والرياض أسبوعها الثالث وسط خروقات عسكرية سعودية على عِدَّة جبهات براً وبحراً وجواً، من دون أن تنفِذ المملكة تعهداتها بفتح مطار صنعاء والسماح لسفن المشتقات النفطية العبور إلى الموانئ اليمنية، فهي تتحايل وتتملَّص من جميع هذه التعهدات التي كانت قد إلتزمت بها من قبل!

وعين الأمم المتحدة مفتوحةً على أوكرانيا بينما العين الأخرى مُطبَقَةٌ تماماً كعين العمياء عن اليمن وما يجري فيه وحوله،

حكومة صنعاء التي إحترمت تعهداتها تسعى لكي تجبر الأطراف الأخرى على تنقيذ إلتزاماتها وتعهداتها ولكن كنت قد أسمعتَ لو ناديتَ حَيَّاً، ولكن لا حياةَ لِمَن تنادي،

شهرُ رمضان قطعَ منتصف الطريق إلى نهايته،

وهلال العيد الذي ينذر بنهاية الهدنة التي لَن تتجدَّد في ظل إنتهاكات بن سلمان ومرتزقته لها، قد يَهِلُّ علينا قريباً جداً، وسيعود دَوي المدافع وزغردات البنادق على الجبهات أقوى من ذي قبل،

وسيكون للأبابيل اليمانية رحلة سفر جديدة بعد هدنة غير طويلة، وستكون وُجهتها المواقع العسكرية والإقتصادية الإستراتيجية السعودية في وقتٍ قريب،

في ظل التعاطي الأميركي السعودي مع ملف الحرب على اليَمَن الذي يجري على أساس الإنتقام والقتل والتخريب ليسَ إلَّا، حيث فقدت واشنطن والرياض وأبو ظبي مشاريعهما بعدما عجزوا عن تحقيق أي هدف في ظل إصرار وتصميم يمني على التصدي لأي غزو أو إعتداء أو تدخل خارجي بشؤونهم الداخليه،

إذاً نحن ننتظر لنرىَ هل سيضع الدب الداشر عقل الرحمان داخل رأسه أم أنه سيركب عناده مجدداً ويسير في عكس المنطق المفروض لإنهاء الحرب؟

سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة التي ستلي إنتهاء الهدنة بكل تأكيد.

 

بيروت في.....

               19/4/2022

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ويلٌ للرياض من غضب صنعاء إذ إستَمَرَّت بالتحايل فالآتي أعظم..!
اليمن/ الشهيد الصماد نموذج  الجهاد والصمود والمسؤلية 
صحيفة أمريكية تكشف عن قيام السعودية باحتجاز عبد ربه منصور هادي بمنزله في الرياض
اليمن/ هانس غروندبرغ.. مقاصد الزيارة وتشابهات الإحاطة!!هل من جديد؟
حكومة اليمن الجديدة دمية..!
اليمن/ احاطة المبعوث الاممي  وسابقه ملوثة بالمال السعودي 
اليمن/ كان الرئيس الذي لايشبه الرؤساء .
اليمن/ ما وراء محددات الرئيس المشاط للقيادات الادارية للدولة 
 سواء كنت تعلم أم لم تعلم..فالمصيبة أعظم !
اليمن/ هدنة أم إعادة تموضع!!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك