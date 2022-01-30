الكساء اليماني سر الصمود اليماني ...

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هشام عبد القادر || نحن اليوم شعب اليمن المظلوم المعتدى عليه من كل قوى الشر بحرب عالمية عدوانية وحصار وتجويع وتدمير شامل لم نستطيع الصمود لهذه الأعوام الطويلة إلا بسر فاطمة الزهراء عليها السلام فهي الكساء اليماني والظل الذي نستظل تحته وهي الحامية والفاطمة لنا من نار الدنيا والأخرة فنحن نرى نساء اليمن هن سر الصمود هي التي تقدم الزوج والأبن والاخ والأب إلى المعارك فهذا سر الصمود اليماني ... فالتحية والشكر لكل من تقتدي بالزهراء عليها السلام فهي خيمة الولاية المحمدية العلوية فاطمة الزهراء عليها السلام هي باب الوصل بين الرسالة والإمامة بين النبوة والولاية ...أذا عشقنا القرآن الكريم فهي ام الكتاب الفاتحة وإن عشقنا سيد الوجود محمد فهي روحه وإذا عشقنا الجنة فهي ريحانة الجنة وسيدة نساء العالمين والجنة وسيدة الأرواح اذا كان روح عيسى عليه السلام هو روح ابن مريم فجميع من في الوجود هم من روح الارواح سيدة الأرواح هي فاطمة هي روح رسول الله وبضعته هي شجرة طوبى وهي سدرة المنتهى وهي الكلمة الطيبة اذا كانت ليلة القدر هي روح يتنزل فسيدة الأرواح هي روح الزهراء عليها السلام روح وريحانة رسول الله ..هي ام الحسنين عليهم السلام سيدى شباب اهل الجنة وام أبيها وام المؤمنين هي شجرة طوبى وسدرة المنتهى .. إذا نحن الرجعة إلى علين الجنة عندها جنة المأوى ..هي النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها هي الملهمة الزكية البصيرة الراضية المرضية الهادية المهدية الملهمة. لم يكن السجود لأدم عليه السلام إلا بعد نفخة الروح في سيدنا آدم عليه السلام سلام الله على مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام.. والحمد لله رب العالمين