بالصور ... شهداء وجرحى من الأطفال والنساء بغارة للتحالف السعودي المجرم في المحويت شمالي اليمن

ارتكب التحالف السعودي الاماراتي جريمة يندى لها جبين الانسانية في اليمن حيث قام بقصف منازل المواطنين في منطقة المحويت شمالي اليمن
وادى الهجوم الاجرامي البربري الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء
ليرى العالم مدى الاجرام والارهاب والمجازر التي يرتكبها ال سعود فمثلما يقوم الكيان الصهيوني بقصف المواطنين العزل ياتي ال سعود ليكملوا مسيرة المجرمين ليقصفوا الاطفال والنساء الابرياء
ننشر هذه الصور المروعة المؤلمة التي تبين مدى بربرية هؤلاء الجبناء
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