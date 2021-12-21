اليمن

الشهداء وسيلة كرم  الرحمن لرفع مقام الإنسان...


  هشام عبد القادر ||   إننا نحيي إسبوع الشهيد وهم أحياء حياة ابدية بهذا الإسبوع بل نحيي انفسنا. نحن نتوسل بالشهداء بما لهم من كرامة عظيمة وقريبة عند الله لنكون ممن احسنوا الضن بهم ننال شرف العزة والكرامة بالدنيا والأخرة نحن نريد ان نلتحق بهم لنكون في صفهم المقدس وبهم نتوسل ان نكون شهداء في ساحة الوجود المقدس ساحة كربلاء قطب جامع لكل شهداء الأمة الإسلامية بل ولكل أحرار العالم بمختلف اللغات ..الستم تشاهدون عظمة الشهادة نشاهدها جميعا في كربلاء المقدسة كيف إمامنا الحسين ابا الأحرار عليه السلام حي في نفوس العالم الإنساني لا زالت هناك حرارة في قلوب المؤمنين لرفض الظلم والباطل وينصرون مظلومية الإمام الحسين عليه السلام بكل عصر بالدموع بالشوق بالمودة بالحب بالولاء بالتضحية في سبيل هدفه المقدس ..كل دول محور المقاومة خطها حسيني جهادي وهذه عظمة الفداء والتضحية لها أثر بالحياة وبالوجود مدى الحياة. والحياة عند الشهداء فوز ونعيم وقرب من الله تعالى. والله معنا اينما كنا كذالك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كل خير الرزق ليس محصور بل شامل رزق الإلتحاق بهم والسير بخطاهم بتصحيح مسار الأمة حتى نصل لدولة العدل المطلق تشرق الأرض بنور ربها. بنور العدل والمساواة وتأفل دولة ابليس ويتحقق وعد الله للملائكة أني أعلم ما لا تعلمون. وحينها يقول كل الأنبياء والمرسلين والصالحين اجمعين   الحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشهداء وسيلة كرم  الرحمن لرفع مقام الإنسان...
اليمن/ ظاهرة عمالة الفتيات..
حارس المرمى حقق الفوز كذالك من يحرس الوطن..!
الوفاء للشهداء..عظمة الإيمان في مواصلة الجهاد وبناء الأوطان !
اليمن/ مآسي الرصاص الراجع
إكراما لدم الشهداء
انتصار باليستي..المنتخب اليمني يتصدر المشهد السياسي والرياضي
بعد قرداحي.. وزير لبناني ينتقد الحرب اليمنية ويدعو لإنهائها
اليمن/ فهل من متعظ ليتراجع عن تصرفاته 
رغم العدوان والحصار؛ اليمن تتوج كرويآ على حساب مملكة الرمال
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك