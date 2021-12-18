اليمن

حارس المرمى حقق الفوز كذالك من يحرس الوطن..!


  هشام عبد القادر ||   مباراة منتخب الناشئين لكأس غرب آسيا حقق الفوز بالمباراة المتتخب اليمني حيث تصدى حارس المنتخب اليمني للركلات الترجيحية وآخر ركلة ترجيحية التصدي لها حقق الفوز للمنتخب اليمني وعمت الفرحة لكافة الشعب اليمني واحتفل شعب اليمن بيوم بهيج وبقي ضحايا نتيجة هذه الفرحة أثر الراجع من العيار الناري الذي اطلقته تلك الايادي التي ارادة تعبر عن الفرحة ولم تستطيع ان تتخذ قرار مناسب للتعبير عن الفرحة كما نبارك للمنتخب اليمني والشعب اليمني بالفوز نقول عظم الله الاجر لأسر الضحايا.  وما نريد نوصل إليه حارس مرمى حقق الفوز كذالك حارس الوطن من رجال الله من القيادة إلى الجيش واللجان الشعبية إلى المواطن الأصيل بصبرهم وصدهم للعدوان سيحققوا الفوز الأكبر والعظيم لليمن كافة وستعم الفرحة كافة أحرار ومستضعفي العالم حينها نقول نسحد سجدة الشكر ونقول الحمد لله رب العالمين
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حارس المرمى حقق الفوز كذالك من يحرس الوطن..!
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