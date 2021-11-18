التحالف الأعرابي الصهيوني الأمريكي عدوان ظالم...

هشام عبد القادر ||

الحرب العالمية الثالثة حرب المسخ الفكري والآن نحن في الرابعة.

تم فرض الحرب والعدوان على اليمن بأمر من واشنطن من البيت الأبيض وبإشارة الأمم المتحدة على شعوب محور المقاومة الراضية بأفعال المجرمين من الأعراب أعراب الخليج المتصهينين المملوكين لقوى الإحتلال العالمي بوجه جديد عن الإحتلال الذي كان في الحرب العالمية الأولى والثانية فقد بدأت الحرب العالمية الثالثة بصورة جديدة لم يشعر بها العالم العربي فقد بدأت بحرب ناعمة تدجين الفكر المنحرف والمسخ الفكري الذي جعل الإسلام بصورة غير صورته الحقيقية. حيث بداء عالم التكفير وعالم الدوعشة والسحل والذبح وهذه الحرب العالمية الثالثة بصورتها للعارفين ظاهرة بعين الحقيقة وذالك اول حرب عالمية هي من حين تأسيس مملكة قرن الشيطان ال سعود الذين حكموا العالم العربي باسم الإسلام بمنهج ابن تيمية ومال قاروني وحكم فرعوني ولا حاكم عربي الا وله يد مع ال سعود وال سعود هم يد بريطانيا وامريكا وبني صهيون إلا من رحم ربي وهم دول محور المقاومة ومن خلال توضيحنا نقول للعالم الحر قامت الثورة اليمنية ليس ثورة محصورة بل ثورة عالمية ضدقوى الحرب العالمية الرابعة بمستوى عالمي ضد كل طغاة العالم وتغيير المعادلة وتوجيه البوصلة الحقيقية من هو العدوا الحقيقي إنه ابليس اللعين وجنوده نعم الشيطان الأكبر بصورة انسية عالم الانس الذي يصور للعالم انه عالم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب واذا وصلنا للحقيقة نصل الى انهم شياطين الأنس ....

نحيي الثورة اليمانية نحيي قائد المسيرة الحسينية القرآنية ....

نحيي كل دول محور المقاومة وأحرار العالم ..

ومن هنا من قاعة المؤتمر الدولي للحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي مشاركتي بهذا البحث ..

نقول للعالم لا تنتظروا للحرب العالمية الثالثة فأنها قد بدأت من حينها بعد إنتهاء الحرب الثانية بدأت بصورة جديدة حرب ناعمة فكر منحرف وتدجين العقول وإظهار الإسلام بغير صورته والتاريخ كذالك بغير صورته والان الحرب على اليمن إنما هي الحرب العالمية الرابعة ..والاخيرة ..

اما نقف مع اليمن او ضد اليمن لانها مفتاح النصر الأكبر ..

ومفتاح وباب تحرير الشعوب والمقدسات ..

يرونه بعيدا ونراه قريبا ..

والحمد لله رب العالمين..