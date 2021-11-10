اليمانيون يسحقون الجبروت الوهابي بأقدامهم..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

إياد الإمارة || ▪️ إنتصارات أهل اليمن على زواحف صحراء الذهن الخالي من آل سعود "النحوس" الوهابية الصهاينة تثلج الصدر وتبعث على الأمل في جونا العراقي الملبد بغيوم التخاذل والإنبطاح واللهاث الأحمق خلف مصالح هي بالنهاية لن تتحقق وسيبقى اللهاث مستمراً إلى ان تقوم ساعة "غمان" السياسة سبب التعاسة.. إنتصارات أهل اليمن إنتصارات الإسلام المحمدي الأصيل إسلام العزة والكرامة والحرية والرفعة والتقدم والإزدهار على شراذم صحراء الجهل والتخلف والجبن والإنحطاط والرذيلة الذي يمثله النظام السعودي المهان من كل حدب وصوب حتى من قبل أسيادهم الذين يستعبدونهم ويجرعونهم كأس العار وهم يترعونه كرهاً وطواعية. إنتصارات اليمن هي من إنتصارات الحشد الشعبي المقدس وإنتصارات المقاومة اللبنانية على يد قائدها الحسيني نصر الله دام الله نصره، إنتصارات يريد الأعداء كسرها في عراق الجراح وتسعى حماقات الصبية التغطية عليها عجزاً عن الإلتحاق بركبها الميمون ولكنا: نثق بمقاومتنا.. نثق بشبابها الضياغم باسلاً باسلاً وهم يرسمون صورة عراق آخر.. عراق آخر عزيزاً مقتدراً شامخاً خط مجده أبو حبيب السكيني و المحمداوي وابو كوثر الشاوي وفخر الشهداء القائد الشهيد ابو مهدي المهندس رضوان الله عليهم أجمعين. إنتصارات اليمن هي إنتصارات العراق بكل القبح السياسي الذي يفرزه بعض الحمقى الذين أوصلوا حال البلد إلى هذا المستوى من الإنكسار والإنحدار والتخلف والإنسياق إلى مخططات العدوان التي تتربص بنا الشر! مالكم؟ كيف تفكرون؟ إلا ترون كيف يصنع الأحرار مجدهم؟ اليمن حزب الله المقاومة في لبنان الحشد الشعبي المقدس المقاومة في العراق أحرار البحرين شباب الإحساء والقطيف أشبال الأسد جورج قرداحي حتى موقف الأخير؟