اليمن

سَبعُ سنينَ سعوديةٍ مَرَّت على اليمن عِجاف، واليوم بدأت السَبع اليمانية.


 

د. اسماعيل النجار ||

 

كما قالَ المَثَل: "ما طارَ طَيرٌ وارتفع إلَّا كما طارَ وَقَع".

وكما قال نبينا المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم: "للباطل جولَة وللحق جولات".

لقد كانت جولة الباطل السعودي، على اليمن الحبيب سبْعاً، واليوم بدأت صولات وجولات الحق اليمني، لسبعٍ أُخَر؟

[ تلك هيَ المعادلَة التي تقول: يومٌ لكَ ويومٌ عليك.

سنينُ القحط السعوديةُالسبعُ العجاف على اليمنيين نتهَت. وأمطرت الدنيا خلالها على ابن سلمان خيباتٍ وفشلاً وهزيمةََ وخزياََ وعارا.

[أما هذه الأيام، فهيَ أول غيث أيام السنوات القادمة المفعمة بالخير واليُمن والبركات، على اليمن وها هيَ تُمطرُ عليهم عزاََ وزهواََ وشرفاََ وإنتصارات.

لقد زَرعَ اليمنيون الصَبر فحصدوا العاقبة الحسنة، ليسَ لأنهم ذوو بأسٍ شديد، وأصلاء فحسب، بَل لأنهم أصحاب حق مؤمنون بقضيتهم، صادقون فيما عاهدوا الله عليه، رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار،وخصوصاََ أتباع قرن الشيطان الملاعين.

حرب اليمن باتت على مشارف نهاياتها، واستعادةُ ما سرقته مملكة الشر السعودية من أراضٍ يمنيةٍ سيكون الشغل الشاغل، والهم الأوحد مهما بلغت التكلُفَة.

والجغرافيا اليمنية السعودية ستتغيَر، ولن تبقى كما كانت، حتى لو انقلبت الدنيا عاليَها على سافلَها، و سيعود الحق إلى أصحابه ولو بعد حين، تماماََ كما صممنا على استعادة فلسطين وإعادتها الى الحضن العربي الأصيل.

في المستقبل القريب لا مكان للمستعربين بيننا، ولا مكان للمتلونين في أوطاننا، إن حملة التنظيف ستشمل الجميع، وكل شيء بلا تسامحٍ ولا عفوٍ عند المقدرة، لأن شِيَم الكِرام تُمنَح للكرام وليس للئام.

الأيام القادمة سترسم ملامح يمنٍ سعيدٍ جديد، وترسم ملامحَ خليجٍ أسياده اليمنيون، دون منازع.

وإنّ غداََ لناظره قريب.

 

6/11/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سَبعُ سنينَ سعوديةٍ مَرَّت على اليمن عِجاف، واليوم بدأت السَبع اليمانية.
أهلا مأرب ..!
إعلان تحرير مأرب..هل ببيان عسكري هام او كلمة لقائد مسيرة القرآن!!
 رد على كلام الملك السعودي..أهل الحضارة تتحدث
جورج قرداحي الصوت الذي قصم ظهر التحالف السعودي الاماراتي.
الثمن غالي والنصر مؤكد والهزيمة لآل سلول مخزية
جورج قرداحي..كلمة حق عجزت عن قولها الحكومات
عبثية وعدوانية..لم يخطئ جورج لكنه أثار غيظهم
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
مأرب اليمنية تحتضر وأبو منشار في لبنان ينتحر
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
بغداد : شبهك ايها السيد الجليل يزداد يوما بعد يوم بجدك الرضا ع يزجون اسمك في السياسة زجا ً ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
علي اسماعيل مهيدي : هذا واقع وكل انسان حر ونبيل يؤمن بالعبثيه والدمويه والارهاب التي صدرته السعوديه للعالم العربي والاسلامي وحتى ...
الموضوع :
السعودية دولة عبثية..!
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
فيسبوك