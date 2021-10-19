صعقة العيون والأجساد والأرواح عند رؤية الحشود اليمنية...

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هشام عبد القادر || *هل نزلت من السماء ذات البروج ام اقترب اليوم الموعود اي نور أعظم من هذا المشهد النوراني المحب لسيد الكون سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله هل هذا المشهد يوم المحشر ام يوم اللقاء والإستقبال لهجرة رسول الله إلى مدينة الأنصار . إني في هذا الموقف العظيم وقفت انفاسي وحبست أفكاري عن التعبير لن أستطيع أن اعبر وماذا اقول من اين هذه الأفواج المحمدية هل نزلت من ذات السماء ذات البروج ام هل اقترب اليوم الموعود ... يا أيها الإنسان في كل الوجود أنظر وربك إلى هذا العدد والحشود بدون شك وجحود.. هذا وعد الله وهذا نصر من الله وهذا لطف الله وكرامة الله ومحبة نبي الله ... يا ناس في كل العالم هل يستحق هذا الشعب الكريم الحصار والتجويع ام يستحق الإجلال والتكريم شعب مؤمن وفي مخلص محب موالي .. إني وقفت يوما كامل في صمت وتعجب وإندهاش ووجل..اتفكر عن هذه الحشود المليونية ما شاء الله كالمزن..المنهمر من جميع الفئات صغارا وكبار وإناث وذكور .وشيوخ وعجزة.. يحضرون شوقا لمحبة وتعظيم نبيهم ... وسماع قائد المسيرة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله الذي ختم قوله يرونه بعيدا ونراه قريبا . ويؤكد على نصرة القضية الفلسطينية ومؤيدا لسماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله ويدعوا ويتضامن مع كل الشعوب المظلومة ويدعوا للوحدة مع كل دول محور المقاومة ... هذا والسلام .. والحمد لله رب العالمين