اليمن

بِن سَلمان تَخَدَّر من ضَرب العُصِي اليمنية


 

 * د.إسماعيل النجار||

 

 ولي عهد صاحب عاصفة الحزم، مُحَمَّد بن سلمان لا زالَ يستغيث من على رأس الشجرة اليمنية العالية يتوسل مَن يعينهُ على النزول عنها بِلا مغيثٍ ولا معين،

لقَد تُرِكَ الدُب الداشر يواجه مصيره بنفسه بعد إن خَدَّرَتهُ العُصِي اليمنية من هَول ضرباتها التي طالت عنفوانه وجبروته وكبريائه الذي حُطِموا تحطيماََ لا مثيلَ له في عالم الصراعات على مَدَىَ عشرات العقود.

شعب اليمن الذي أذَلَّ البريطانيين والعثمانيين وكل الذين حاولوا إذلالهُ إنقَلَب السحر على الساحر وأصبحوا أذِلَّاء يستغيثون الخروج من بلاد الأسود بسلام،

آخر هؤلاء دُب السعودية الداشر محمد بن سلمان الذي سُمِعَ عِوائَهُ في مالطا وما بعد بعد مالطا بعدما اعتقدَ هوَ ووالده أنه يستطيع أن يحزُمَ في اليمن، فكان النَدَم نديمهُ.

من صنعاء الى مأرِب متألِم في كل أنحائهما ويسير دمه ببطئ لأن النزيف الذي يعاني منه أكبر من قدرته على التَحَمُل نتيجة ضربات الجيش واللجان الشعبية اليمنية له، ومع ذلك لَم يتعلَّم ويتأدب ويستسلم ويعلن التوبَة حتى يقول له اليمن عتقناك لوجه الله.

النصر لليمن السعيد.

 

 * د.إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

 1/10/2021

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بِن سَلمان تَخَدَّر من ضَرب العُصِي اليمنية
اليمن/ المولد النبوي الشريف..مابين الأحقاد المفتعلة السابقة والمظاهر الحقيقية الحالية!!
اليمن / ثورات زراعية 
تحرير الجنوب اليمني..القشة التى قصمت ظهر الأمريكان!!
اليمن/ خبر وتعليق ..!
خبر وتعليق..!
اليمن/ في ذكرى ثورة ٢٦سبتمبر 
اليمن/ ثورة 26 سبتمبر منذ القيام حتى ثورة تصحيح المسار..حقائق ومتغيرات!!
اليمن/ الجنوب يغلي..البيضاء تتحرر..مأرب قاب قوسين أو أدنى
اليمن/ ليس لها مثيل.. ورة الواحد والعشرين من سبتمبر العظيم!! 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك