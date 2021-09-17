اليمن/ ثورة 21سبتمبر ثورة العصر مؤيدة بالنصر..

هشام عبد القادر ||

نحن مع أحرار الشعب اليمني الحر بأسم الحرية وسام شهدناه كما شهد الله أنه لا اله الا هو هذا الشعب اليمني الذي يواجه كل قوى الشر وتحالف جنود الشر بحق وحقيقة مشروعة بالدفاع عن النفس والأرض نقف بأقلامنا لله في الله بالله وعلى الله وإلى الله لا عجب ولا رياء ولا سمعة نعتز ونفاخر الشعوب بمختلف اللغات وكل العصور بهذا العصر عصر وحدة دول محور المقاومة هل سبق في كل التاريخ أن تتوحد دول وشعوب مثلما هي عليه اليوم أنها دول محور المقاومة ابرز الثورات ثورة روح الله الخميني رحمه الله الذي ذكر اسمه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي أكثر من مرة وهذا الحب والعشق رغم بعد المسافات والحرب الإعلامية ضد روح الله الخميني وقامت كل الدول الغربية والعربية ضده الا قليل إلا إن السيد الشهيد القائد في قلبه نور لم يجعل كل الهالة الإعلامية أن يؤثر على. قلبه ورغم اختلاف المعتقدات الدينية في اليمن مذهب زيدي وفي إيران امامي جعفري ولكن الحق الثوري الخط الحسيني هو صراط لكل أحرار العالم ..فله منا الشهيد القائد السيد حسين الف سلام على هذا النور الوحدوي ليس فقط مع ثورة روح الله الخميني بل مع جنوب اليمن وقف معهم ومع فلسطين ومع كل الشعوب الإسلامية نور الطريق لكل العالم بتحديد نقطة مهمة منبع الشر هي الإدارة الإمريكية الصهيونية ..وتحرك على خط الجهاد الحسيني الثائر بالسلام المحمدي وليس بالسلام الغربي هذا مقدمة ليعرف العالم ما معنى ثورة الثورة هي التي تحيي أمة ليس بلد أو فئة معينة بل للأمة بمختلف اللغات لذالك عرجنا بالحديث بالمقدمة عن ثورة السيد حسين رحمه الله وثورة روح الله الخميني الان في ثورة 21سبتمبر هي ثورة للأمة ليس لليمن ولا لشمال اليمن ولا للشعوب العربية بل لكل الشعوب الإسلامية والعالم بمختلف اللغات لإنها كما يلي..

ثورة قامت ضد كل قوى الشر وتحالف ضدها كل قوى الشر ايضا ثورة أسقطت منظومة الفساد المرتبط داخل اليمن مرتبط بالفساد العالمي الصهيوني السعودي والإدارة الإمريكية اختبوط الشر بالعالم ..

ثورة أساسها وحدوي مع شعوب ودول محور المقاومة ..

ثورة نظيفة من شعب نظيف وقائد الثورة نظيف شاب مؤمن يشهد بأن ربه الله احياء ايام الله في مولد الرسول الأعظم لم ينسى نبيه في أيام الولاية لم ينسى وليه في أيام عاشوراء لم ينسى مظلومية ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ..

ثورة احتوت الشعب اليمني في محتوى واحد لم يفرق بين أحد كلنا جميعا أنصار الله ليس حزب سياسي بل نؤمن بالله ونؤمن بحزب الله .

ثورة نمد أيدينا الى كل العالم بمختلف اللغات كما احب اليمن السيد حسن نصر الله فنحن نؤمن إن هذا الحب جاء من قلب النصر نصر الله ...

ثورة مع قضية فلسطين لم تطبع مثل بقية المطبعين..

نحن نشهد كما شهد الله إنه لا إله إلا هو نشهد إن الأرض يرثها عباد الله الصالحين وذالك الكتاب لا ريب فيه معه معه لا مع غيره ..

يرونه بعيدا ونراه قريبا

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج ..

والحمد لله رب العالمين