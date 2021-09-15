اليمن

الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاءالدولي مشروعها إنساني


 

هشام عبد القادر ||

 

نحن الشعب اليمني نكن الإحترام والشكر لفريق الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي ولقيادة الحملة وأعضاء الحملة وكل من تضامن معها المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في الوقفة التي قامت بها بالتنديد بالحصار على اليمن والتنديد بجريمة قتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تم قتله ظلما وعدوانا نتيجة سفره عبر مطار الجنوب محل المسميين..شرعية وهم لا شرعية بل ايادي تساند التحالف والعدوان ومطية لإحتلال اليمن ..وقتل شعب اليمن ..ونود نرسل رسالة للعالم بمختلف اللغات إنه من الواجب الوقوف مع اليمن شعبا وإنسانا والتضامن..مع اليمن وهي مسؤلية الأحرار فكل حر بالعالم يقف بجانب اليمن بكل وقفات يقفها وبكل حركة يتحرك بها فحركة أحرار اليمن ومسيرة أهل اليمن مسيرة الحرية ورفض الوصاية الخارجية ومسيرة محقة تطالب بحق مشروع إستقلال اليمن فلابد من كل المواقع واحرار العالم تسليط الضوء المباشر على قضية اليمن

دون دعوات بل تحرك جاد مثلما يتحرك السيد حسن نصر الله بالقول والكلمة وبالفعل والعقل والقلب ..ببصيرة يدعوا العالم بالتكتل ووحدة التكتل لنصرة اليمن لأن اليمن باب تحرير الشعوب والمقدسات ولإنها تواجه أعتى العتاة..بالوجود شجرة الشر بالعالم هي شجرة ال سعود الجاثمة..على قلب المدينة المنورة وعلى ام القرى فنفس الحرية تأتي من اليمن ولها من يساندها هم كل أحرار العالم فمن يريد الدخول من باب الحرية أن يدخل بهذه المعركة الوجودية والوقوف مع اليمن صفا واحد حتى يفتح باب الوصول لتحرير القدس والشعوب من ظلم الصهاينة والإدارة الإمريكية التي غزة العالم بالقهر والتجويع والحصار ..لكل أحرار المقاومة ..

 

والحمد لله رب العالمين

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