حصار شعب بني هاشم بالأمس واليوم ...

هشام عبد القادر ||

لا زال الخط المنحرف يمشي على نفس المسار بالبداية حصار سيدنا محمدواله صلواة الله عليهم في شعب بني هاشم حصار إقتصادي ..وبالأمس حصار الإمام علي عليه السلام واخذ وادي فدك المسمى اليوم وادي فاطمة بالحجاز ..ونفس المسار حصار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وحصار المختار الثقفي قائد ثورة يا لثارات الإمام الحسين عليه السلام والى اليوم تطور الحصار العالمي على دول محور المقاومة حصار إيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين ..

نفس النهج السفياني الملعون

سياسة الحصار الإقتصادي والتجويع والخناق على الشعوب

منهج وسياسية ابا الحكم وابو سفيان وبني امية ..حكام الجور

ولا نيأس من روح الله ...

ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الحل الوحيد للأمة إنها ثورة الدم ينتصر على السيف ثورة هيهات منا الذلة ..

والحمد لله رب العالمين