اليمن/ مسلسل رشاش اثر هزيمتهم امام المعدل والرشاش ..

هشام عبد القادر ||

نحن اكبر من ما يستهزئون واكبر ولا نعمل بالمثل ولا نتكلم بالمثل العالم يعلم والله خير من يعلم باليمن واهل اليمن ولا نستطيع بإخلاقنا ان نرد لا بالمثل ولا باقل ولا اكثر ولكن من واقع الواقع اليمن تنتصر في كل المواقع بالولاعة والمعدل والرشاش..

ونحن نحترم كل اشراف وعفة النساء بالعالم العربي والإسلامي والإنساني وللعلم حتى في الحجاز هن اخواتنا قبل ان تكون إخوات اهل الحجاز والمدينة ومكة وننصح إخواتنا في الحجاز ومكة والمدينة ان يلقنين من اساء لليمن بأنفسهن دروس للمتلفظ ولكل من ساهم في إخراج مسلسل عائد على صاحبه اما اليمن لا مجال للنقاش فالعالم يعرف اليمن اصغر مجاهد بالعمر في اليمن يساوي كل قوات العالم في العصر الحديث ...اليماني هو الركن والوتد في الأرض يشهد الركن اليماني ...

ومكة والمدينة تشكي الألم مما يحصل الآن ومنذ تولي آل سعود الحكم وهي في ضر وإضرار

والله شاهد وخير الشاهدين

واعظم ضرر إغلاق الحرم المكي ومنع الناس من الحج واستبداله بإخلاق عائد على سدرة الحكم السعودي ..ولا نقول الشعب الحجازي ..

والله المستعان ..

والحمد لله رب العالمين